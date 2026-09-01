На Україну суне негода: де будуть сильні грози

Гроза. / © pixabay.com

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У вівторок, 1 вересня, місцями в Україні погіршиться погода. Низку областей накриють сильні грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Вдень синоптики прогнозують грози у західних регіонах України. Оголошено I рівень небезпки (жовтий).

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«1 вересня у західних, вдень і у Вінницькій та Житомирській областях грози», — йдеться у повідомленні.

Штормове попередження 1 вересня. / © Укргідрометцентр

Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляв, що в Україні найближчим часом зміниться погода. Атлантичне похолодання принесе грози, зливи та шквалистий вітер. У перші дні вересня вологе атлантичне повітря забезпечить комфортне тепло: вночі — від +10° до +15°, а вдень — до 26° тепла.

Водночас в Укргідрометцентрі наголошують, що 1–3 вересня у північних, центральних (крім Вінницької, 1 вересня — і Кіровоградської), південних (крім Одеської), Хмельницькій і Харківській областях зберігатиметься спека. Оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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