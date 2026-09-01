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На Україну суне негода: де будуть сильні грози
Перший день осені принесе грози до низки українських регіонів.
У вівторок, 1 вересня, місцями в Україні погіршиться погода. Низку областей накриють сильні грози.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вдень синоптики прогнозують грози у західних регіонах України. Оголошено I рівень небезпки (жовтий).
«1 вересня у західних, вдень і у Вінницькій та Житомирській областях грози», — йдеться у повідомленні.
Погода в Україні
Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляв, що в Україні найближчим часом зміниться погода. Атлантичне похолодання принесе грози, зливи та шквалистий вітер. У перші дні вересня вологе атлантичне повітря забезпечить комфортне тепло: вночі — від +10° до +15°, а вдень — до 26° тепла.
Водночас в Укргідрометцентрі наголошують, що 1–3 вересня у північних, центральних (крім Вінницької, 1 вересня — і Кіровоградської), південних (крім Одеської), Хмельницькій і Харківській областях зберігатиметься спека. Оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.