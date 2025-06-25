На Україну суне негода: де і коли оголошено штормове попередження

Вітер. / © Associated Press

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У середу, 25 червня, в Україні будуть сильні шквали. В низці областей оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

«25 червня вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с», — попередили синоптики.

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Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Штормове попередження на середу, 25 червня. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, за інформацією синоптикині Наталки Діденко, погода в Україні 25 червня буде комфортною. Температура повітря в більшості регіонів країни коливатиметься в межах від 22 до 25 градусів тепла. У північних областях може бути трохи прохолодніше — близько 20–22 градусів.