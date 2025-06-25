- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2085
- Час на прочитання
- 1 хв
На Україну суне негода: де і коли оголошено штормове попередження
В низці областей оголошено І рівень небезпеки.
У середу, 25 червня, в Україні будуть сильні шквали. В низці областей оголошено штормове попередження.
Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».
«25 червня вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с», — попередили синоптики.
Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, за інформацією синоптикині Наталки Діденко, погода в Україні 25 червня буде комфортною. Температура повітря в більшості регіонів країни коливатиметься в межах від 22 до 25 градусів тепла. У північних областях може бути трохи прохолодніше — близько 20–22 градусів.