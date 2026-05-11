Укрaїнa
На Україну суне негода: де та коли оголошено штормове попередження

Протягом 12 травня одні регіони накриють грози, в інших оголошено пожежну небезпеку.

Олена Капнік
Вітер.

Вітер / © Associated Press

У вівторок, 12 травня, в низці областей України будуть ускладнені погодні умови. Одні регіони накрить грози, а інших — висока пожежна небезпека.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Дощі та грози в Україні

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні явища. За їхніми прогнозами, вдень 12 травня на правобережній частині України та в Київській області очікуються грози, місцями шквали — 15–20 м/с.

Крім того, на Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні дощі. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища / © Укргідрометцентр

Пожежна небезпека

Водночас 12–13 травня у Харківській, а 13–14 травня в Івано-Франківській і Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Погода в Україні

Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що до України йдуть не лише грози, а й похолодання. Хоча 12 травня у низці областей будуть опади, проте температура повітря вдень становитиме +20–24°. Втім, уже в середу, 13 травня, у більшості регіонів відчутно похолоднішає.

За даними Укргідрометцентру, в Україні буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на Правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15–20 м/с. На решті території без опадів. Температура вночі 8–13°, вдень 18–23°. На крайньому заході країни — 12–17°.

