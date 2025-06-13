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На Україну суне негода: де погіршиться погода 13 червня
Майже у всіх областях оголошено І рівень небезпеки.
У п’ятницю, 13 червня, в Україні оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"13 червня в Україні, крім крайнього заходу, пориви вітру 15-20 м/с2, - йдеться у прогнозі.
Оголошено І рівень небезпечності оголошено по всій країні, окрім західних областей.
Як повідомлялося, погода в Україні продовжує грати на контрастах. Червень 2025 року в Україні розпочався із традиційного літнього тепла, однак без сильної спеки. За даними Укргідрометцентру, метеорологічне літо цього року настало 21 травня — на три дні пізніше, ніж торік.