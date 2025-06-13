ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

На Україну суне негода: де погіршиться погода 13 червня

Майже у всіх областях оголошено І рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Гроза.

Гроза. / © Unsplash

У п’ятницю, 13 червня, в Україні оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"13 червня в Україні, крім крайнього заходу, пориви вітру 15-20 м/с2, - йдеться у прогнозі.

Оголошено І рівень небезпечності оголошено по всій країні, окрім західних областей.

Як повідомлялося, погода в Україні продовжує грати на контрастах. Червень 2025 року в Україні розпочався із традиційного літнього тепла, однак без сильної спеки. За даними Укргідрометцентру, метеорологічне літо цього року настало 21 травня — на три дні пізніше, ніж торік.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie