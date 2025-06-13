На Україну суне негода: де погіршиться погода 13 червня

Гроза. / © Unsplash

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У п’ятницю, 13 червня, в Україні оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"13 червня в Україні, крім крайнього заходу, пориви вітру 15-20 м/с2, - йдеться у прогнозі.

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Оголошено І рівень небезпечності оголошено по всій країні, окрім західних областей.

Як повідомлялося, погода в Україні продовжує грати на контрастах. Червень 2025 року в Україні розпочався із традиційного літнього тепла, однак без сильної спеки. За даними Укргідрометцентру, метеорологічне літо цього року настало 21 травня — на три дні пізніше, ніж торік.

Дата публікації 17:49, 03.06.25 Кількість переглядів 167 У Чернігові вирує смерч