На Україну суне негода: де зіпсується погода 13 травня

Погода зіпсується / © pexels.com

Реклама

У середу, 13 квітня, в Україні відчуватиметься похолодання. Це пов’язано з тим, що територію нашої країни перетинатиме холодний атмосферний фронт.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

13 травня денна температура повітря становитиме від +11 до +16 градусів. Лише на сході та південному сході України зберігатиметься тепла погода — від +19 до +24 градусів.

Реклама

«Через діяльність атмосферного фронту активізуються дощі. Опади переважатимуть повсюди, хіба що у денні години в західних областях без істотних опадів, дощі ймовірні лише в Карпатах», — пояснила синоптикиня.

Завтра очікується південно-західний вітер, який місцями може бути поривчастим.

Погода у Києві 13 травня

Завтра у Києві стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів.

«Дощ у столиці більш ймовірний найближчої ночі та завтра вранці, а вдень дощі разом з атмосферним фронтом мали б відійти далі у східному напрямку», — зазначила вона.

Реклама

За прогнозом Діденко, потепління очікується вихідними, але в ці дні також можливі дощі.

Раніше синоптики попередили, що найближчим часом погодні умови в Україні визначатимуться активними атмосферними фронтами, які принесуть не лише травневе тепло, а й шквалистий вітер із грозовими зливами.

Новини партнерів