На Україну суне негода: де зіпсується погода 13 травня
В Україні очікується помітне погіршення погоди — короткочасні дощі і зниження температури в більшості областей.
У середу, 13 квітня, в Україні відчуватиметься похолодання. Це пов’язано з тим, що територію нашої країни перетинатиме холодний атмосферний фронт.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
13 травня денна температура повітря становитиме від +11 до +16 градусів. Лише на сході та південному сході України зберігатиметься тепла погода — від +19 до +24 градусів.
«Через діяльність атмосферного фронту активізуються дощі. Опади переважатимуть повсюди, хіба що у денні години в західних областях без істотних опадів, дощі ймовірні лише в Карпатах», — пояснила синоптикиня.
Завтра очікується південно-західний вітер, який місцями може бути поривчастим.
Погода у Києві 13 травня
Завтра у Києві стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів.
«Дощ у столиці більш ймовірний найближчої ночі та завтра вранці, а вдень дощі разом з атмосферним фронтом мали б відійти далі у східному напрямку», — зазначила вона.
За прогнозом Діденко, потепління очікується вихідними, але в ці дні також можливі дощі.
Раніше синоптики попередили, що найближчим часом погодні умови в Україні визначатимуться активними атмосферними фронтами, які принесуть не лише травневе тепло, а й шквалистий вітер із грозовими зливами.