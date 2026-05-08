На Україну суне негода: які регіони і коли накриють сильні грози
Вдень у низці областей оголошено І рівень небезпеки через грози.
У п’ятницю, 8 травня, низку областей України накриє негода. Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні явища.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
«8 травня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях гроза», — йдеться у повідомленні.
Через погіршення погодних умов у низці регіонів оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Погода в Україні 8 травня
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що після спеки в Україні зіпсується погода 8 травня — очікуються дощі та навіть грози. Опади у західних регіонах зумовить атмосферний фронт. На решті території втримається суха погода.
Синоптики також повідомляли, що сьогодні мешканцям столиці та Київської області також варто готуватися до мінливої погоди. Адже вдень можливі короткочасні дощі з грозами. Водночас очікується від 23-25 градусів тепла.