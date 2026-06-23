На Україну суне негода: які регіони і коли накриють сильні грози

Негода. / © pixabay.com

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У вівторок, 23 червня, у низці областей України вируватиме негода. Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні явища. Зокрема, сильні грози.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Вдень 23 червня у південній частині, більшості західних та центральних областей грози. В окремих районах — град та шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

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Через погіршення погодних умов оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 червня. / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 23 червня

Синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні 23 червня. Стовпчики термометрів у північних і деяких західних регіонах покажуть від +24 до +29 градусів. На півдні і південному -сході буде спека - там очікується близько +32 градусів.

Водночас у Києві і в Київській області очікується комфортна погода без денних опадів. Температура повітря опуститься до +27…+28 градусів.

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