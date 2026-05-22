На Україну суне негода: синоптики попередили про небезпеку

Погода в Україні в суботу, 23 травня, буде небезпечною - синоптики попередили про сильні метеорологічні явища на значній території країни.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

У східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях грози, в окремих районах синоптики прогнозують град та шквальні пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.

На цій території України оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попередили в Укргідрометцентрі.

© Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталя Діденко повідомила, що упродовж вихідних 23-24 травня погода в Україні буде неоднорідною. Одні регіони тимчасово опиняться під впливом антициклону, а інші й надалі перебуватимуть у зоні атмосферного фронту з дощами та грозами.

