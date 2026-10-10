На Україну суне нова хвиля холоднечі та дощі: синоптики назвали регіони, які накриє першими

Погода в Україні 10–11 жовтня — де будуть дощі та похолодання / © ТСН

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У суботу, 10 жовтня, в Україні очікується переважно тепла погода, однак у деяких областях можливі дощі. Температура повітря вдень подекуди підніметься до +24 °C. Уже в неділю погодні умови зміняться — частину країни накриють опади та похолодання.

Синоптикня Наталка Діденко зазначила, що 10 жовтня істотних опадів в Україні не очікується. У більшості областей температура вдень становитиме +18…+22 °C, на півдні повітря прогріється до +24 °C. Прохолодніше буде на півночі — близько +16…+18 °C.

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Водночас Укргідрометцентр прогнозує вночі помірні дощі на північному сході та Дніпропетровщині, а вдень невеликі опади у східних областях. У південно-східній частині країни вночі та вранці місцями можливий туман.

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За даними Укргідрометцентру, вночі температура становитиме +4…+9 °C, у Карпатах — +1…+6 °C, а на півдні та південному сході — +10…+15 °C. Вдень очікується +14…+19 °C, на півдні — до +23 °C. Вітер переважно південно-західний, 5–10 м/с.

Уже в неділю, 11 жовтня, погода почне змінюватися. За словами Діденко, атмосферний фронт принесе дощі до західних і північних областей, а також на Вінниччину. На півдні, сході та в більшості центральних регіонів опадів не прогнозують.

Найпомітніше похолоднішає на заході України — вдень температура опуститься до +10…+13 °C. Водночас на решті території буде значно тепліше — +19…+24 °C, а на півдні стовпчики термометрів можуть показати +23…+26 °C.

У Києві в суботу опадів не очікується, а поривчастий вітер після обіду має послабшати. Вдень буде близько +17 °C. У неділю в столиці потеплішає до +21 °C, а невеликий дощ можливий лише надвечір.

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Погода в Україні 10 жовтня 2026 року / © Укргідрометцентр

Крім того, Укргідрометцентр попередив про пожежну небезпеку 10 жовтня. Попередження стосується Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Вінницької, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова в коментарі «Телеграфу» повідомила, що попри побоювання щодо складної зими, аномальних морозів і тривалих періодів сильного холоду в Україні цього сезону не очікують. Погода переважно буде м’якою, а похолодання та снігопади — нетривалими.

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