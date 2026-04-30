На Україну суне нова хвиля холоднечі: вдарять “мінуси”, синоптики попереджають про небезпеку

Синоптики розповіли, якою буде погода в останній день квітня

Реклама

Україну наприкінці квітня накриє хвиля арктичного холоду із нічними заморозками та дощами, проте синоптики назвали дату, коли весняне тепло нарешті повернеться в усі регіони.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, останній день квітня не порадує українців теплом, адже в ніч на 30 число по всій країні все ще можуть вдарити заморозки. Денні показники температури також залишаться доволі низькими: у більшості областей очікується лише від +8 до +11 градусів тепла. На континентальній частині півдня буде від +10 до +13 градусів вище нуля.

Дощі пройдуть на півночі, північному сході, у центральній частині. На решті території країни опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний, помірний або невеликий.

Реклама

Як зазначає Діденко, з початком травня погодна ситуація в країні почне змінюватися на краще. Хоча 1 травня ще вважатиметься перехідним містком між холодом і теплом, уже на вихідних заморозки нарешті відступлять, поступившись місцем сонцю.

За прогнозом Діденко, 2–3 травня повітря прогріється до +11… +16 градусів тепла, а мешканці Волині та Рівненщини в неділю можуть розраховувати навіть на цілком комфортні +17…+20 градусів тепла.

Своєю чергою начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає, що українцям доведеться перетерпіти ще одну холодну добу. Вночі очікуються заморозки до -3 градусів нижче нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть +7…+12 градусів тепла, опадів при цьому не передбачається.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 30 квітня суттєвого потепління чекати не варто, особливо вночі. Метеорологи пояснюють таку ситуацію впливом потужного антициклону з Північного моря: хоча тиск і росте, у високих шарах атмосфери все ще тримається холодне повітря. Через це в більшості областей переважатиме помірний північно-західний вітер та хмарне небо з дощами.

Реклама

Погода в Україні 30 квітня / © Укргідрометцентр

Також вночі очікується від 0 до -3 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +8…+13 градусів тепла. Дещо м’якшими умови будуть на півдні України, де нічні показники триматимуться в межах +1…+6 градусів тепла, а денна температура повітря не перевищить +11…+16 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про заморозки: вночі 30 квітня, 1 та 2 травня в більшості областей температура повітря опуститься до -3 градусів нижче нуля. У більшості регіонів Україні оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

У південній частині на поверхні ґрунту синоптики прогнозують заморозки до -3 градусів. В південних регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 30 квітня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 1-2 травня / © Укргідрометцентр

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів