На Україну суне нова хвиля холоднечі з Балтики: синоптики попередили про морози (мапа)

Україну цими вихідними накриє хвиля похолодання / © ТСН

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Цими вихідними, 14–15 листопада, до України прийде відчутне похолодання, а суттєвих опадів майже не буде, окрім суботніх дощів на сході, півдні та в Криму. Більшу частину країни охопить антициклон із туманами вранці та денною температурою в межах +4…+8 градусів.

Детальний прогноз погоди — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у суботу та неділю в Україні переважатиме антициклональний характер погоди, опадів майже не очікується, лише на сході та в Криму 14 листопада пройдуть дощі.

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«Тумани пробуватимуть замінити опади вологістю та зниженням видимості — водії, уважно. Після сьогоднішнього теплого дня на більшу частину територію України прийде похолодання, яке вже оселилося сьогодні у західних областях», — прогнозує Діденко.

Температура повітря вдень 14 листопада коливатиметься від +4 до +8 градусів тепла, лише на сході та південному сході буде дещо тепліше — очікується від +10 до +14 градусів вище нуля.

За прогнозом Наталки Діденко, у Києві 14-15 листопада опади малоймовірні, а в неділю ймовірні сонячні прояснення. Температура повітря вдень передбачається від +4 до +6 градусів вище нуля.

«Надалі побуде холоднувата погода, проте найближче підвищення температури повітря прийде орієнтовно у середу, 18-го листопада», — зазначає синоптикиня.

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Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що у ніч на 14 листопада Черкащину перетинатиме холодний атмосферний фронт із невеликим дощем, після чого почнеться надходження холодного повітря з Балтики та зміниться напрямок вітру.

Вдень 14 листопада опади припиняться через посилення європейського антициклону, тиск стрімко зросте, а температура становитиме від +2 до +7 градусів тепла. Надалі, 15–17 листопада, антициклон збереже суху погоду без істотних опадів, із нічною температурою від +4 градусів морозу до +1 тепла та денною від +3 до +8 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 14 листопада буде хмарно з проясненнями.

«Вночі в Україні, крім заходу, помірні дощі; вдень без опадів, лише на крайньому півдні та південному сході країни невеликі дощі», — прогнозують синоптики.

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Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с, водночас, крім заходу, вночі місцями пориви ймовірні пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря вночі та вдень у західних та північних областях коливатиметься від 0 до +6 градусів тепла, на Закарпатті та в Карпатах вночі очікується від -2 до -7 градусів морозу, на решті території буде від +3 до +8 градусів тепла. За прогнозом синоптиків, на сході та південному сході країни буде до +7…+12 градусів вище нуля.

Погода в Україні 14 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 14 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Вночі пройдуть дощі, проте вдень опадів не очікується.

Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с, по області вночі місцями ймовірні пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря по області вночі та вдень становитиме від +1 до +6 градусів тепла, у Києві вночі очікується від +2д до +4 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +4…+6 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 14 листопада погоду визначатиме тилова частина циклону з центром над Фінляндією, повідомляють синоптики. У регіоні буде хмарно із проясненнями та без істотних опадів.

Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від -2 морозу до +3 тепла, вдень повітря прогріється до +2…+7 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі коливатиметься від -1 морозу до +1 тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +6 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 14 листопада буде хмарно та вночі пройдуть дощі. Вдень істотних опадів синоптики не передбачають. Вранці місцями зберігатиметься туман.

Вітер вночі дутиме південно-західний та зі швидкістю 7-12, місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с, вдень буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від +3 до +8;

вдень від +5 до +10.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +5 до +7;

вдень від +8 до +10.

Погода в Одесі

На Одещині 14 листопада очікується мінлива хмарність. У нічні та ранкові години пройде невеликий або помірний дощ, проте вдень істотних опадів не буде. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, вночі по області можливі пориви до 15–20 м/с.

Протягом доби температура повітря в регіоні триматиметься в межах +4…+9 тепла. Безпосередньо в Одесі вночі та вранці також очікується невеликий дощ, вдень буде сухо, а стовпчики термометрів покажуть +6…+8 вище нуля.

Погода у Харкові

Синоптики прогнозують на Харківщині 14 листопада мінливу хмарність: уночі пройде дощ, а вдень істотних опадів не передбачається. Температура повітря у регіоні протягом доби коливатиметься від +5 до +10 тепла, у Харкові від +6 до +8 градусів тепла.

Західний вітер дутиме зі швидкістю 9–14 м/с, проте вночі та вранці по місту й області очікуються небезпечні пориви до 15–20 м/с, через що синоптики оголосили перший, жовтий рівень небезпечності.

Раніше експерти розповіли, як зміняться температура, сніговий покрив, морози та опади в різних регіонах України унаслідок зміни клімату.

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