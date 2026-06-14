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В Україну суне нова хвиля негоди через циклон Sabina: синоптики попередили, які області накриє (мапа)
У низці областей очікуються дощі, місцями грози та поривчастий вітер.
У неділю, 14 червня, дощі в Україні визначатимуть атмосферні фронти циклону Sabina, що над Балтикою.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Опади передбачаються у західних, північних областях, у більшості центральних, а також ввечері на Одещині та Миколаївщині. Місцями грози, можливий град.
У східних областях, на Дніпропетровщині, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму 14-го червня переважатиме суха погода.
Український гідрометеорологічний центр повідомив, що температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у західних та більшості північних областей вночі 9-14°, вдень 18-23°.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
У Києві в неділю буде дощ, можлива гроза, температура повітря вдень близько +20 градусів.
Раніше повідомлялося, що синоптики попередили про холодне повітря з півночі України, а потепління поки очікувати не слід.
Ми раніше інформували, що чутки про те, що цьогорічне літо в Україні пройде під знаком безперервної екстремальної спеки до +40 градусів, є перебільшенням.