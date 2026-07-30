На Україну суне нова небезпека: синоптики забили на сполох та назвали “червоні” міста (мапа)

До України повертається спека / © Associated Press

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В останній день липня в Україні утримуватиметься суха та сонячна погода завдяки західноєвропейському антициклону. Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні 31 липня

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 31 липня в Україні буде малохмарно, без опадів.



«Останній день липня порадує українців спокійною погожою погодою, яку зумовить антициклон, тобто область високого атмосферного тиску. До того ж, із Західної Європи до нас почне поширюватись тепле повітря, тож температура підвищиться, щоправда вночі досить стримано, але вдень при малохмарній погоді повітря швидко прогріватиметься і сягне 24-30 градусів, на крайньому заході країни до плюс 34-х», — повідомляють метеорологи.

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Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30, на крайньому заході країни «розжарить» до +34 градусів тепла.

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Погода в Україні 31 липня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про високий ризик виникнення пожеж у найближчі дні. З 31 липня по 2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримуватиметься у більшості західних і центральних областей, а саме на Волині, Львівщині, Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині, Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині та в Криму.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у кількох областях України 31 липня / © Укргідрометцентр

Окрім цього, протягом 1–2 серпня загроза пошириться також на територію Рівненської, Кіровоградської та Чернігівської областей.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у кількох областях України 1-2 серпня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 31 липня буде невелика хмарність, без опадів, прогнозують синоптики.

Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

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У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла.

Погода у Львові

У Львівській області та місті Львові 31 липня буде малохмарна погода. Синоптики опадів не передбачають. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман, метеорологи попереджають про погіршення видимості до 500 — 1000 м.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, в горах буде від +10 до +12 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +31 до +36 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +14 до +16 градусів тепла, вдень повітря про гріється до +32…+34 градусів тепла.

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Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 31 липня очікується мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається. Вітер буде північно-західного характеру та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься в межах від +15 до +20 градусів тепла, вдень — від +27 до +32 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +29 градусів тепла.

Температура морської води буде 18-19 градусів тепла.

Погода в Харкові

В останній день липня на Харківщині очікується мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. Північно-західний вітер сягатиме 7–12 м/с. Ніч буде помірно теплою — від +12 до +17 градусів вище нуля, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +25…+30 градусів тепла.

У самому Харкові дощів синоптики не прогнозують. Вночі температура триматиметься в межах +14…+16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +27…+29 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 31 липня буде малохмарно й без опадів. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +12 до +17 градусів тепла;

вдень від +25 до +30 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі +14…+16 градусів тепла;

вдень від +25 до +27 градусів тепла.

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