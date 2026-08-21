На Україну суне пекельна спека, омине лише кілька областей: де вжарить до +37, а де чекати дощів (мапа)

Погода / © Associated Press

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Наприкінці серпня в Україну завітає короткочасна хвиля екстремальної спеки, спровокована винесенням розпечених повітряних мас, однак температурні контрасти супроводжуватимуться локальними грозами.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань та Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 21 серпня — прогноз синоптиків

Різке підвищення температурного фону зумовлене переміщенням сухого гарячого повітря з Африки через Балканський півострів. Сильному нагріванню підстилаючої поверхні додатково сприятимуть тривалий сонячний прогрів та малохмарне небо.

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«35-37° наостанок серпня — саме таку нетривалу, але справжню хвилю СИЛЬНОЇ СПЕКИ ми відчуватимемо вже завтра та у суботу», — роз’яснив синоптик Віталій Постригань.

Погода / © Укргідрометцентр

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у нічні години стовпчики термометрів по країні покажуть 15–20°. Упродовж дня на південному сході температура становитиме 30–34°, а на решті території України утримуватиметься сильна спека в межах 35–37°.

У більшості областей очікується суха погода. Винятком стане північна частина країни, де вдень місцями прогнозують короткочасний дощ із грозою. Вітер передбачається південно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Погода в Україні 21 серпня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, світ готується до п’ятої хвилі спеки цього літа з температурами до 37°C, проте нове дослідження показує, що найгірші кліматичні випробування ще попереду.

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