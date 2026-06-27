Фото ілюстративне / © ТСН

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Найближчими днями в Україну почне заходити європейська спека, яка спершу охопить західні області, а згодом пошириться на всю країну та посилиться до аномальних показників.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, спека із заходу Європи почне наближатися до України 27 червня. Першими її відчують західні регіони, де температура повітря вдень коливатиметься від +30 до +35 градусів тепла. На решті території країни ще побуде стриманіше- там очікується від +26 до +29 градусів вище нуля.

«Вихідними локальні грозові дощі найбільш ймовірні у східних областях та подекуди в центральній частині. На решті території України переважатиме суха погода», — прогнозує Діденко.

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Водночас синоптикиня застерігає, що у неділю-понеділок максимальна температура повітря передбачається на заході України — там очікується від +33 до +38 градусів вище нуля. За словами фахівчині, послаблення спеки слід очікувати від 2 липня.

За даними Українського гідрометцентру, 27 червня в країні буде малохмарна та переважно суха погода. Лише вдень на північному сході країни місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Нічна температура повітря в більшості регіонів коливатиметься в межах 13–18 градусів тепла, а в південній частині та на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +21 градуса. У денні години синоптики прогнозують від 25 до 30 градусів тепла.

Водночас у західних областях буде значно спекотніше — там повітря прогріється до 29–34 градусів, а на території Закарпаття подекуди вдарить сильна спека до +35 градусів.

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Погода в Україні 27 червня / © Укргідрометцентр

Також в синоптики попереджають про сильну спеку по території України.

«Внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України 28-30 червня очікується сильна спека. 28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, 29-30 червня на Правобережжі країни температура вдень становитиме 35-38», — прогнозують синоптики.

Фахівці попереджають, що екстремально висока температура повітря здатна призвести до збоїв у роботі комунальних служб та енергосистеми. Крім того, через аномальну спеку можливі затримки й проблеми в русі поїздів та автотранспорту, а сам період сильного зною стане суворим випробуванням для самопочуття та звичного життя людей.

Окрім того, в багатьох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки в упродовж 26-28 червня.

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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку 27-28 червня в Україні / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики детально розповіли, якою буде погода у великих українських містах 27 червня.

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