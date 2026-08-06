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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1982
Час на прочитання
4 хв

На Україну суне подвійна небезпека: які міста будуть "червоні", а які накриє шквал (мапа)

В той час як у більшості регіонів України 7 серпня пануватиме спека до +38, на захід і північ прийдуть грозові дощі зі шквальним вітром.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 серпня

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 серпня / © ТСН

Погода в Україні 7 серпня буде неоднорідно: поки більшість регіонів потерпатиме від спеки до +38, на захід та північ прийдуть грозові дощі зі швалами та довгоочікуваним похолоданням.

Чого очікувати українцям 7 серпня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 7 серпня атмосферний фронт підійде до західних областей України: у цих регіонах слід очікувати грозові дощі та зниження температури, яка становитиме від +24 до +29 градусів тепла. За словами синоптикині, на решті території ще втримається спекотна погода до +32…+39 градусів вище нуля.

Водночас, за словами Наталки Діденко, увечері 7 серпня західні та Вінницьку області, а також окремі північні райони можуть накрити сильні зливи з градом та шквалами. У Києві цього ж дня буде спекотно, до +34 градусів тепла, і більшість часу сухо, але ближче до вечора очікується грозовий дощ, який місцями переходитиме у зливу зі шквальним вітром.

Діденко зазначає, що від 8 серпня спека почне відступати, затримавшись тільки на півдні та сході, а вже 9 серпня свіже повітря охопить усю країну.

За даними Укргідрометцентру, 7 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. На більшості території утримається сильна спека: уночі стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +25 градусів тепла, удень повітря розігріється до +35…+38 градусів, і лише в західних областях буде дещо прохолодніше, близько +27…+32 градусів тепла.

Погода в Україні 7 серпня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 7 серпня / © Укргідрометцентр

Разом із цим удень на заході, півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях пройдуть грозові дощі, які місцями супроводжуватимуться градом та шквальним вітром 15–20 м/с. В цих регіонах оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності. Негода може спричинити ускладнення в роботі транспорту, комунальних та енергетичних служб.

Синоптики попереджають про шквали та град 7 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про шквали та град 7 серпня / © Укргідрометцентр

На решті території утримається суха погода, а вітер змінить напрямок із південного на північний (5–10 м/с). Окрім того, 7 серпня на більшій частині країни, а 8–9 серпня в південних, більшості центральних та низці західних і північних областей зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про надзвичайни рівень пожежної небезпеки в Україні 7 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про надзвичайни рівень пожежної небезпеки в Україні 7 серпня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 7 серпня буде спекотна погода з температурою вночі +20…+25 градусів тепла, вдень синоптики прогнозують спеку до +35…+38 градусів тепла. Ніч пройде без опадів, вдень очікуються помірні, місцями значні дощі з грозами.

Вітер буде південний з переходом на північний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +25 градусів тепла, вдень буде сильна спека — до +35 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища: 7 серпня на Київщині буть грози, в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с. В регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Київщині 7 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Київщині 7 серпня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині 7 серпня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з південного заходу. Синоптики прогнозують у регіоні хмарність із проясненнями.

Також пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями значні, подекуди ймовірний град.

Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, місцями шквали до 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла, вдень синоптики прогнозують від +24 до +29 градусів тепла.

У Львові температура вночі становитиме від +18 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 7 серпня буде невелика хмарність, без опадів.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від +19 до +24 градусів тепла;

  • вдень очікується від +32 до +37 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

  • вночі від +21 до +23;

  • вдень від +33 до +35.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 7 серпня буде мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на півночі пройдуть короткочасні дощі із грозами. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +20 до +25 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +37 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +22 до +24 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +34 градусів вище нуля.

Температура морської води становитиме від +23 до +24 градусів тепла.

Погода в Харкові

7 серпня на Харківщині та в самому Харкові очікується мінлива хмарність без істотних опадів із слабким вітром змінних напрямків (3–8 м/с).

Протягом доби утримуватиметься спекотна погода: вночі по області буде +19…+24, у місті очікується від +20 до +22 градусів тепла. Удень повітря прогріється до +33…+38 в області та до +35…+37 у Харкові.

Раніше керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів, коли до України прийде похолодання.

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