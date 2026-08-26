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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1480
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3 хв

На Україну суне подвійний удар небезпечної стихії: синоптики попередили, які міста "накриє" (мапа)

Поки північні та західні області насолоджуватимуться сухою погодою, південь та центр України накриють сильні грозові зливи.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 27 серпня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 27 серпня / © ТСН

У четвер, 27 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність із температурою повітря вдень до +26, при цьому більшість регіонів накриють короткочасні дощі та грози, а у південних і центральних областях оголошено перший рівень небезпечності через штормові явища й високу пожежну небезпеку.

Детальніше про погоду 27 серпня в Україні — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

В Українському гідрометцентрі прогнозують 27 серпня мінливу хмарність. Майже по всій території України, крім північних областей, пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами.

Вітер буде переважно північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, на півдні та південному сході країни очікується від +14 до +19 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів тепла.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають, що у багатьох областях країни 27 серпня зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про надзвичаний рівень пожежної небезпеки у багатьох областях України 27 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про надзвичаний рівень пожежної небезпеки у багатьох областях України 27 серпня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 27 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний, та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 27 серпня погоду визначатиме виступ антициклону з півночі та вплив висотної улоговини, повідомляють синоптики.

У регіоні буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+24 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 27 серпня буде хмарна погода, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас метеорологи попереджають про небезпечні метеорологічні явища у регіоні.

«27 серпня вночі на території Дніпропетровської області та в м. Дніпро очікується значний дощ (15-49 мм), гроза», — йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Дніпропетровщині 27 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Дніпропетровщині 27 серпня / © Укргідрометцентр

Вдень також очікуються дощі, місцями значні та з грозами.

Температура повітря по області:

  • вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла;

  • вдень від +17 до +22 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть:

  • вночі від +16 до +18 градусів тепла;

  • вдень від +19 до +21 градуса тепла.

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, 27 серпня в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, часом дощ і гроза. Водночас у регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через грозовий фронт.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Одесі 27 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Одесі 27 серпня / © Укргідрометцентр

Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура повітря в області становитиме +15…+20 градусів тепла, вдень підніметься до +21…+26 градусів тепла.

У самій Одесі термометри показуватимуть від +18 до +20 градусів тепла вночі та до +22…+24 градусів тепла вдень, а температура морської води сягатиме +22…+23 градуси тепла.

Водіям варто бути уважними: уночі та вранці на автошляхах області прогнозують серпанок із видимістю 1–2 км.

Погода у Харкові

На Харківщині 27 серпня буде хмарно із проясненнями. У південній частині області очікуються дощі, у північній — без істотних опадів. Місцями ймовірні грози.

Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.

У Харкові температура повітря очікується вночі від +14 до +16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19…+21 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у вересні 2026 року.

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