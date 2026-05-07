На Україну суне подвійний удар стихії: де найбільше "розгуляється" небезпечна негода

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 8 травня / © pexels.com

У п’ятницю, 8 травня, в Україні очікується зміна погодних умов: західні та частину північних регіонів накриють дощі із грозами, тоді як на сході та півдні пануватиме суха і спекотна погода. Синоптики попереджають про температурні контрасти від +15 градусів тепла на заході до +28 градусів тепла на сході, а також про ризики пожеж і паводків у окремих областях.

Погода в Україні

У п’ятницю, 8 травня, очікуються короткочасні дощі та грози у західних областях України, прогнозує синопткиня Наталка Діденко.

Як зазначає Діденко, у другій половині дня та ввечері невеликі дощі також пройдуть у Вінницькій, Житомирській та Київській областях, на решті території країни буде сухо.

Синоптикиня наголошує, що температура повітря на заході знизиться і становитиме впродовж дня від +18 до +21 градусів тепла, а подекуди стовпчики термометрів опустяться до +16…+18 градусів тепла.

«Найтеплішими чи найспекотнішими очікуються східні області, +25+28 градусів. На решті території протягом дня п’ятниці +22+26 градусів», — повідомляє Діденко.

За словами експертки, завтра в Києві посвіжішає. Через атмосферний фронт температура впаде до комфортних +23…+24 градусів тепла. У другій половині дня можливий дощ із грозою, тож краще тримати парасольку напоготові.

Своєю чергою очільниця відділу комунікації з медіа «Укргідрометцентру» Наталія Птуха зазначає, що причиною теплої погоди в Україні цими днями стало поєднання поля високого атмосферного тиску та теплої повітряної маси з Балкан і Центральної Європи.

Однак Птуха зазначає, що вже найближчими днями погодна ситуація зміниться.

«Починаючи від 8–9 травня опади охоплять більшість регіонів, а температура знизиться до більш комфортних +16…+24°C», — повідомила очільниця відділу комунікації з медіа «Укргідрометцентру».

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 8 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями.

У західних, вдень і Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях пройдуть короткочасні дощі із грозами, на решті території — без опадів.

Вітер дутиме південно-західний, у західних областях — північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, у більшості південних та центральних областей стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +12 градусів вище нуля. Вдень повітря прогріється до комфортних +20…+25 градусів тепла, на сході країни очікується до +28, у західних областях стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +20 градусів тепла.

Погода в Україні 8 травня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про небезпеку 8 травня

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 8 травня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях буде гроза. В цих регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Мешканців кількох областей України попереджають про грози / © Укргідрометцентр

Водночас у більшості інших регіонів ситуація протилежна: через суху погоду зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Винятком стануть лише Крим та кілька західних областей, де ризик займання в лісах буде дещо меншим.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Окрім того, протягом 8–11 травня на півночі країни продовжує розвиватися весняне водопілля. На Десні, нижче села Макошине, рівень води щодня зростатиме на пару сантиметрів. Це призведе до затоплення територій міського пляжу «Золотий берег» у Чернігові, хоча серйозної загрози це не несе. А от у Новгород-Сіверському та Корюківському районах ситуація з паводками складніша — там і надалі буде порушене транспортне сполучення між населеними пунктами.

Попередження про весняне водопілля на Десні / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 8 травня на Київщині буде хмарна погода із короткочасними проясненнями.

Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами.

Вітер дутиме південно-західний із швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла. Вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 8 травня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7 — 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +18… +23 градусів тепла.

У Львові стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла вночі, вдень очікується від +20 до +22 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Львівщині 8 травня: по території області та у місті Львові будуть грози, місцями град, та шквальний вітер, який дутиме зі швидкістю 15 — 20 м/с. В регіоні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози та шквальний вітер на Львівщині 8 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На Одещині 8 травня очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі та вранці по області подекуди синоптики прогнозують туман, через що видимість на дорогах погіршиться до 200–500 метрів.

Вітер переважатиме південно-східний та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. В Одесі нічна температура коливатиметься в межах від +9 до +11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +15…+17 градусів вище нуля.

По області буде значно тепліше — очікується від +20 до +25 градусів тепла. Морська вода біля берегів Одеси залишається прохолодною — близько +11…+12 тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 8 травня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень — від +23 до +28.

У самому Харкові стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла вночі, вдень — від +25 до +27.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 8 травня буде хмарна погода і короткочасними проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +6 до +11 градусів тепла;

вдень від +22 до +27 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +9 до +11 градусів вище нуля;

вдень від +24 до +26 градусів вище нуля.

