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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Україну суне подвійний удар стихії: синоптики попередили про небезпеку та назвали міста, які вона накриє (мапа)

Синоптики попереджають про різку зміну погоди в Україні 14 жовтня, коли в одних регіонах ударять сильні заморозки, а в інших будуть сильні дощі.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 жовтня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 жовтня / © ТСН

У середу, 14 жовтня, в Україні очікується контрастна погода з нічними заморозками на заході до осіннього тепла на сході та півдні. Доки в більшості регіонів буде сухо та з проясненнями, у низці північно-східних областей пройдуть сильні зливи з грозами, а синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпечності.

Детальний прогноз погоди в Україні на 14 жовтня — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 14 жовтня температурна ситуація в Україні буде доволі однорідною: температура повітря впродовж дня коливатиметься від +11 до +15 градусів. Найтепліше буде у Криму та східних областях — там очікується від +20 до +22 градусів тепла.

«14 жовтня істотних опадів не передбачається, хмарність чергуватиметься з сонячними проясненнями, і лише на Сумщині, Полтавщині та Харківщині пройде дощ», — повідомляє вона.

За даними синоптикині, завтра киянам парасольки не знадобляться — опадів у столиці не передбачається, а стовпчики термометрів удень покажуть близько +13 градусів вище нуля. Вона зазначає, що впродовж найближчих днів температурний контраст по країні збережеться: на сході буде найтепліше, водночас у західних регіонах утримуватиметься найхолодніша погода.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 14 жовтня в Україні переважатиме хмарна погода з періодичними проясненнями.

Нічні дощі помірної інтенсивності пройдуть у східній і центральній частинах країни, а також на Одещині та Миколаївщині. Вдень волога повітряна маса переміститься на північний схід. Найрясніші опади, місцями з грозами, прогнозують у Сумській, Харківській та Полтавській областях — тут дощитиме практично цілу добу. На решті території країни утримуватиметься суха погода.

Вітер очікується північно-західний, помірний, зі швидкістю 7–12 м/с.

За словами синоптиків, температурний режим істотно різнитиметься залежно від регіону. На заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях уночі буде лише +1…+6 градусів тепла. Вдень повітря там прогріється до +14 градусів. На переважній частині території вночі очікується +5…+10 градусів, а вдень — від +11 до +16 вище нуля.

Найтепліше буде на сході та південному сході: там нічні показники становитимуть +9…+14 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +17…+22 тепла.

Погода в Україні 14 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають, що 14 жовтня у Сумській, Полтавській та Харківській областях будуть значні дощі, окрім того, вночі у західних, Вінницькій і Житомирській областях на поверхні ґрунту будуть заморозки до -3 градусів. У зв’язку з цим тут оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про сильні дощі та заморозки в кількох областях України 14 жовтня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про сильні дощі та заморозки в кількох областях України 14 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 14 жовтня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься у межах від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +6 до +8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +11…+13 вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 14 жовтня погоду визначатиме поле підвищеного тиску та вплив вдень атмосферного фронту, повідомляють синоптики. В регіоні буде хмарно з проясненнями, істотних опадів не передбачається, лише у другій половині дня часом пройдуть невеликі дощі.

Вночі та вранці подекуди зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 3–8 м/с. Синоптики попереджають, що вночі по території області буде сильний заморозок до -4 (у Львові — до -2), а температура вдень коливатиметься вдень від +10 до +15 градусів тепла.

У Львові вдень повітря прогріється до +12…+14 градусів.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 14 жовтня буде мінлива хмарність. Вночі пройдуть дощі, вдень у місті та місцями по області також очікуються невеликі опади. Вночі та вранці місцями по області зберігатиметься туман.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря по області коливатиметься вночі від +7 до +12 градусів тепла, вдень — від +13 до +18.

У Дніпрі очікується вночі від +10 до +12 градусів вище нуля, вдень — від +16 до +18 градусів тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 14 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду, очікуються дощі, місцями значні з грозами. Також вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.

Вітер у нічні години буде східний, у денні — західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +17 вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 14 жовтня буде хмарно, без істотних опадів. Вітер дутиме північний зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів. На автошляхах області видимість добра.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +14…+16.

Вздовж узбережжя Одещини 14 жовтня будуть йти невеликі дощі, вітер дутиме північний зі швидкістю 12–14 м/с. Хвилювання моря буде значне. Температура повітря вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 вище нуля. Температура морської води становитиме від +16 до +17 градусів тепла. В цьому регіоні синоптики оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Раніше польський метеоролог Роберт Зелінський розповів, що до Європи повертається літня погода з температурою повітря до +33 градусів вище нуля.

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