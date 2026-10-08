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На Україну суне похолодання: скільки ще протримається тепло та точна дата зміни погоди (мапа)
За прогнозами синоптиків, 8 жовтня стане найтеплішим днем осені з температурою до +26 градусів тепла, після чого країну накриє похолодання з дощами.
У четвер, 8 жовтня, в Україну очікується спекотна погода із температурою повітря до +26 градусів.
За прогнозам синоптикині Наталки Діденко, 8 жовтня стане найтеплішим днем осені, а Україна опиниться серед лідерів за показниками температури серед європейських держав.
На більшості українських територій повітря прогріється до +20…+24 градусів вище нуля, а на заході стовпчики термометрів сягнуть +21…+26 градусів. Опадів у цей день не передбачається.
Водночас синоптикиня попереджає про похолодання: 9 жовтня західні та частково північні області накриють дощі, а температура почне поступово знижуватися, зменшуючи кількість сонячних годин.
В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду 8 жовтня та без опадів.
«8 жовтня синоптична ситуація в Україні складатиметься так, що зумовить комфортну дуже теплу без опадів погоду. З наближенням атмосферного фронту із Західної Європи у нас тиск почне падати, відчутніше на Правобережжі, а вдень і на півночі Лівобережжя, повітряні потоки над Україною перейдуть із теплих західних на ще тепліші південні», — зазначають синоптики.
У південній частині країни, Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме переважно південний та зі швидкістю 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с. Температура у денні години становитиме від +18 до +24 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 8 жовтня.
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