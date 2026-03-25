На Україну суне похолодання: синоптикиня попередила, коли очікувати сюрпризів від погоди

Синоптикиня Наталка Діденко попередила про нові погодні сюрпризи вже незабаром.

Софія Бригадир
Похолодання / © Associated Press

В Україні у четвер, 26 березня, переважатиме комфортна весняна погода. Як прогнозується, температура повітря вдень становитиме +12…+17 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

Температура повітря вдень становитиме +12…+17 градусів. Опади малоймовірні. Невеликі дощі можливі лише на Луганщині та у навколокарпатських регіонах. На решті території країни утримається суха погода.

Погода в Києві

У Києві цього дня також буде тепло і без істотних опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів.

«Наприкінці березня-початку квітня вологої погоди в Україні побільшає, тепла поменшає, очікується похолодання», — зазначила синоптикиня.

Нагадаємо, раніше синоптики в Україні різко зміниться погода: синоптики попереджають про наближення холодного фронту з Гренландії та нічні заморозки.

