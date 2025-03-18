На Україну суне потужна пилова буря: під загрозою чотири області

У найближчу годину і до кінця доби 18 березня пилова буря та сильні пориви вітру (15-20 м/с) очікуються в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили у ДСНС.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі дали рекомендації, як себе поводити у такому випадку.

За можливості уникайте перебування на відкритому повітрі, особливо людям із хронічними захворюваннями органів дихання.

Зачиняйте вікна та двері у приміщеннях, щоб мінімізувати потрапляння пилу.

Використовуйте маски, респіратори або змочені марлеві пов’язки для захисту органів дихання.

Людям із підвищеною чутливістю до забрудненого повітря (алергікам, астматикам) рекомендується підвищити споживання рідини та уникати фізичних навантажень.

Водіям слід бути особливо уважними на дорогах через можливе погіршення видимості.

Пилова буря / Фото: facebook.com/UkrHMC

Окрім того, вони повідомили, що Наявність значної концентрації пилу в атмосферному повітрі може призводити до погіршення видимості на дорогах, а також спричиняти дискомфорт для людей із захворюваннями дихальної системи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні є місця, де погода непередбачувана і її складно прогнозувати

Читайте також: