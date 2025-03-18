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На Україну суне потужна пилова буря: під загрозою чотири області

На Україну суне потужна пилова буря: під загрозою чотири області

Пилова буря насувається на Україну / Фото: Associated Press

Очікуються небезпечні метеорологічні явища.

У найближчу годину і до кінця доби 18 березня пилова буря та сильні пориви вітру (15-20 м/с) очікуються в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили у ДСНС.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі дали рекомендації, як себе поводити у такому випадку.

  • За можливості уникайте перебування на відкритому повітрі, особливо людям із хронічними захворюваннями органів дихання.
  • Зачиняйте вікна та двері у приміщеннях, щоб мінімізувати потрапляння пилу.
  • Використовуйте маски, респіратори або змочені марлеві пов’язки для захисту органів дихання.
  • Людям із підвищеною чутливістю до забрудненого повітря (алергікам, астматикам) рекомендується підвищити споживання рідини та уникати фізичних навантажень.
  • Водіям слід бути особливо уважними на дорогах через можливе погіршення видимості.
Пилова буря / © facebook.com/UkrHMC
Пилова буря / Фото: facebook.com/UkrHMC

Окрім того, вони повідомили, що Наявність значної концентрації пилу в атмосферному повітрі може призводити до погіршення видимості на дорогах, а також спричиняти дискомфорт для людей із захворюваннями дихальної системи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні є місця, де погода непередбачувана і її складно прогнозувати

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