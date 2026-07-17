На Україну суне потужний антициклон, який збурить погоду: синоптики попередили, де вдарить негода (мапа)

Синопики розповіли, де в Україні очікувати грози 17 липня / © ТСН

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У п’ятницю, 17 липня, в Україні буде переважно сухо, сонячно та спекотно, і лише в окремих південно-східних районах можливі локальні грози.

Детальний прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом української синоптикині Наталки Діденко, 17 липня у країні буде сонячно й тепло. Максимальна температура повітря становитиме від +25 до +29 градусів тепла, на Закарпатті та в південній частині буде спекотніше — від +27 до +32 градусів. Свіжіше у п’ятницю буде на північному сході — там стовпчики термометрів покажуть від +22 до +24 градусів тепла.

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«Антициклон на ім’я Laurent (карта нижче) зумовить суху погоду в більшості областей, і лише на південному сході України холодний атмосферний фронт зумовить локальні грозові дощі. Вихідними в Україні буде сухо, сонячно та помірно спекотно, хіба що в неділю, 19 липня, у західних областях пройдуть грозові дощі, можливі зливи та шквали», — прогнозує вона.

Метеорологічна карта / © Наталія Діденко / Facebook

Синоптикиня повідомляє, що в Києві 17 липня очікується суха сонячна погода, а температура повітря становитиме близько +25 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі прогнозують малохмарну погоду 17 липня. Істотних опадів не передбачається, лише на півдні країни вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Вітер буде північно-східного характеру та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

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Температура вночі коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла (на північному сході країни буде близько +13…+18 градусів), вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла, на заході та південному заході країни очікується від +26 до +31 градуса, на Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть близько +34.

Погода в Україні 17 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 17 липня буде малохмарно, без опадів. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +28 градусів.

У Києві вночі температура повітря становитиме від +18 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 вище нуля.

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Погода у Львові

На Львівщині 17 липня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Загалом у регіоні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер буде східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +28 до +33 градусів.

У Львові стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +29 до +31 градуса.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 17 липня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7–12 м/с.

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Температура повітря вночі по області очікується від +17 до +22 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +28 до +33 градусів.

В Одесі температура вночі коливатиметься у межах від +20 до +22 градусів тепла, вдень очікується від +29 до +31 градуса.

Температура морської води становитиме близько +20…+21 градуса тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 17 липня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають.

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Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень — від +21 до +26 градусів.

У Харкові вночі температура повітря становитиме +14…+16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +25 вище нуля.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 17 липня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень місцями по області можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер буде північного характеру та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

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Температура повітря по області становитиме вночі від +14 до +19 градусів тепла, вдень — від +23 до +28 градусів.

У Дніпрі вночі очікується від +17 до +19 градусів тепла, вдень — від +23 до +25 градусів вище нуля.

Раніше синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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