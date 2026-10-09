На Україну суне потужний циклон "Felicia" з різким похолоданням: синоптики попередили про небезпеку (мапа)

Осінь / © Associated Press

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У п’ятницю, 9 жовтня, до Україну із Західної Європи зайде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі, штормовий вітер та помітне похолодання.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, до України 9 жовтня холодний атмосферний фронт, який принесе хмарну та дощову погоду у західні, північні області (окрім Сумщини), а також до Вінниччини та окремих районів Черкащини.

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«У цих регіонах 9 жовтня очікується зниження температури повітря.У західних областях передбачається завтра + 13…+17, у більшості північних областей та на Вінниччині очікується +17…+19», — прогнозує Діденко,

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За її словами, на решті території країни 9 жовтня втримається суха та тепла погода із температурою повітря до +20…+24 градусів вище нуля. Водночас синоптикиня зауважує, що упродовж дня ймовірне посилення західного та південно-західного вітру подекуди до сильних поривів, до 15-20 м/с.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що 9 жовтня погода в країні почне змінюватися: погода визначатиме циклон «Felicia».

«Активізуються атлантичні циклони — погода стане більш нестійкою, з періодичними опадами, але поки що без різких арктичних вторгнень», — зазначає метеоролог.

Постригань зауважує, що холодний атмосферний фронт принесе дощі у західні та північні області України та відкриє доступ більш прохолодній повітряній масі з Атлантики.

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«Сонця стане менше», — попереджає синоптик.

За даними Українського гідрометцентру, 9 жовтня синоптичну ситуацію в більшості областей визначатиме холодний атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи і зумовить захмарене небо.

«Тиск зазнаватиме коливань (падатиме перед фронтом і дещо зростатиме після його проходження). Найбільше вплив фронту відчуватимуть західні області, вдень також і північні та центральні. Жвавий вітер переважатиме з південного заходу. Розраховуємо на ще досить теплу погоду, лише у західних, Вінницькій та Житомирській областях за фронтом вдень стане дещо свіжіше», — прогнозують синоптики.

Буде хмарно із проясненнями. У західних, вдень і в північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території опадів не передбачається. У південно-східній частині вночі та вранці місцями зберігатиметься туман.

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Вітер дутиме переважно південно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі в Карпатах, вдень і у західних, північних та центральних областях місцями будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по країні вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, у західних, Вінницькій та Житомирській областях буде дещо свіжіше — там очікується до +14…+19 градусів тепла.

Погода в Україні 9 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають, що у період з 9 по 10 жовтня у низці областей України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 9 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати у великих українських містах 9 жовтня.

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