На Україну суне потужний циклон: в яких регіонах очікувати снігу та дощів

До України суне похолодання / © УНІАН

Реклама

Березневе тепло в Україні поступово поступається місцем атмосферним фронтам, які вже найближчими днями принесуть дощі та нічні заморозки.

Попри сонячні вихідні, синоптики попереджають про різку зміну погодних умов і закликають звернути увагу на гідрологічні небезпеки у кількох регіонах.

Детальніше про погоду в Україні найближчими днями — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що після пікового тепла в Україні очікується похолодання. За прогнозом Діденко, вихідні 14–15 березня будуть сонячними, проте температура стане стриманішою: у більшості областей очікується від +9 до +12 градусів тепла, а на заході та півдні — до +17 градусів вище нуля.

Як зазначає синоптикиня, ночі залишаться холодними — очікується від -1 градусів морозу до +5 градусів тепла. Рвучкий південно-східний вітер додаватиме відчуття прохолоди. Надалі температура продовжить поступово знижуватися.

Водночас антициклон Konrad, що дарував Україні тепло, відступає під натиском дощів та похолодання, повідомляє синоптик Віталій Постригань.

За його словами, до кінця тижня ще триматиметься суха погода: у п’ятницю, 13 березня, очікується пік тепла від +15 до +18 градусів тепла. Проте вже вихідними, 14–15 березня, вітер змінить напрямок на північно-східний, а температура впаде на кілька градусів. Як прогнозує Постригань, вдень очікується від +9 до +14 градусів тепла, вночі можливі заморозки до -3 градусів нижче нуля.

Реклама

Також синоптик попереджає, що різка зміна погоди відбудеться з понеділка. Атмосферні фронти принесуть дощі, а денні показники знизяться від +5 до +10 градусів тепла. Метеоролог зазначає, що така хвиля прохолоди дещо сповільнить весняне пробудження природи та польові роботи.

За даними Українського гідрометцентру упродовж 14-16 березня синоптична ситуація в Україні буде змінюватися.

Найтепліший день буде 14 березня на крайньому заході країни, найхолодніший — 16 березня у південно-східній частині.

«14-15 березня погоду без опадів ще зумовлюватиме поле високого тиску, як і в більшості областей 16 березня, коли наша територія перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, проте вдень 16 березня на сході та південному сході країни невеликий циклон із Чорного моря захмарить небо і зумовить місцями невеликий дощ», — зазначають метеорологи.

Реклама

Водночас синоптики прогнозують по території України 14 березня малохмарну погоду без опадів.

Вітер дутиме південно-східний та східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу. Вдень очікується від +8 до +13 градусів тепла, на крайньому заході країни повітря прогріється до комфортних +17 градусів тепла.

Прогноз погоди по території України на добу 14 березня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про небезпеку

У період з 13 по 16 березня синоптики попереджають, про небезпечні гідрологічні явища та погодні умови в Україні. Через активну відлигу на високогір’ї Івано-Франківської та у східній частині Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека. У регіоні оголосили третій рівень небезпечності.

Реклама

Українців попереджають про сніголавинну небезпеку / © Укргідрометцентр

Водночас у Харківській області на річці Сіверський Донець біля міста Ізюм прогнозують підйом рівня води на 0,1–0,3 м за добу. Це може призвести до затоплення ліній зв’язку та радіофікації в Ізюмському районі. В регіоні через можливі гідрологічні наслідки оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 14 березня очікується малохмарна погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, вдень очікується до +13 градусів тепла.

Реклама

За даними порталу Sinoptik, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається.

Температура повітря коливатиметься від +4 градусів вночі до +12 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 14 березня / © скриншот

Погода у Харкові

Цими вихідними (14-15 березня) на Харківщині утримається малохмарна погода, без опадів. У суботу, 14 березня, вдень повітря прогріється до +16 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів показуватимуть до +14 градусів тепла, а вночі очікується мороз від -1 до -5 градусів нижче нуля.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7–12 м/с.

Реклама

У неділю, 15 березня, вітер зміниться на східний. Денна температура дещо знизиться — до від +10 до +15 градусів тепла, нічні показники залишаться в межах від 0 до -5 градусів морозу.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 14 березня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вночі та вранці місцями буде туман, видимість 200-500 м. Вітер дутиме східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме від 0 до +5 градусів тепла, місцями очікується до -3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до комфортних +10. +15 градусів тепла.

Реклама

В Одесі температура повітря коливатиметься від +4 градусів тепла вночі до +12 градусів тепла вдень.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та у місті Дніпро 14 березня буде малохмарна погода.

Температура по області коливатиметься:

вночі від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла;

вдень від +11 до +16 градусів тепла.

У Дніпрі 14 березня стовпчики термометра показуватимуть:

Реклама

вночі близько 0 градусів;

вдень від +12 до +14 градусів тепла.

Погода у Львові

Цими вихідними погоду на Львівщині визначатиме периферія антициклону зі сходу, тому суттєвих опадів не очікується. У Львові та області переважатиме мінлива хмарність, а вночі та вранці можливий слабкий туман із погіршенням видимості до 500–1000 метрів. Вітер буде південно-східним, доволі відчутним — 9–14 м/с.

Погода на Львівщині 14-15 березня / © Укргідрометцентр

Температурний режим залишиться стабільним: по області вночі очікується від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19 градусів тепла.

У самому Львові нічна температура коливатиметься від -1 градусів морозу до +1 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні +17 градусів тепла. Протягом дня атмосферний тиск спочатку знижуватиметься, а після обіду почне зростати при одночасному зменшенні вологості повітря.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.