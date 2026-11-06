На Україну суне потужний циклон зі снігом: де розгуляється стихія та вдарять заморозки (мапа)

Погода в Україні / © ТСН

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Погода в Україні 7 листопада принесе хмарність із проясненнями, нічні заморозки та мокрий сніг із дощем у більшості регіонів.

Детальний прогноз на 7 листопада — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні 7 листопада — прогноз синоптиків

Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, 7 листопада в країні очікується хмарна погода з проясненнями. Вніч на суботу невеликий сніг пройде майже по всій Україні, крім західних областей.

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Зазначається, що вдень сніг зачепить центр, південь та схід, де місцями переходитиме в дощ. На півночі, сході й у центрі вночі та вранці можлива ожеледиця.

Вітер північно-західний та північний, 5–10 м/с, проте у південній частині країни вдень місцями можливі пориви до 15–18 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях стовпчики термометрів опустяться до 1–6° морозу. Вдень в Україні очікується 0–6° тепла.

Погода в Україні 7 листопада. / © Укргідрометцентр

«Заявлене потепління після 10-го листопада переноситься на 15-16 листопада, тобто зсувається на кінець наступного тижня. Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи», — зауважила синоптикиня Наталка Діденко.

За словами синоптика Віталія Постриганя, у вихідні ситуацію намагатиметься стабілізувати антициклон Klaus. Очікується більше сонця та відсутність опадів, хоча холод посилиться. Уночі температура знизиться до 0–5° морозу, вдень становитиме 1–6° тепла, а середньодобові показники впадуть до 1–3° тепла, що відповідає другій половині листопада.

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Погодні моделі показують можливість підвищення температури в середині місяця, однак аномального тепла чекати не варто — тенденція до сезонного похолодання зберігається.

«Зміна погоди, а саме коливання температури повітря, атмосферного тиску, посилення вітру можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей», — зауважив синоптик.

Погода в Києві

Упродовж доби на Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, вночі місцями пройде невеликий сніг, а вдень опадів не передбачається. По області вночі та вранці можлива ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0–5° тепла.

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У Києві вночі очікується 0–2° тепла, вдень повітря прогріється до 3–5° тепла.

Погода у Львові

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 7 листопада синоптичну ситуацію визначатиме південно-східна частина антициклону з центром над Польщею.

По Львівській області та у Львові очікується хмарність із проясненнями, без істотних опадів. Уночі та вранці прогнозують слабкий туман, на окремих ділянках доріг — ожеледицю.

Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі по області становитиме 2–7° морозу, вдень 3–8° тепла. У Львові вночі буде 3–5° морозу, вдень — 5–7° тепла.

Погода у Дніпрі

За інформацією Гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, 7 листопада в регіоні буде хмарно. Очікується невеликий дощ, який уночі змішуватиметься з мокрим снігом. Уночі та вранці місцями можлива ожеледиця.

Вітер північний, 7–12 м/с. Температура по області вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень — 1–6° тепла. У Дніпрі вночі термометри покажуть від 1° морозу до 1° тепла, вдень — 2–4° тепла.

Погода в Одесі

У Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів повідомили, що по Одещині та в місті Одеса 7 листопада очікується хмарна погода з проясненнями.

По області вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9–14 м/с, із поривами до 15–17 м/с. Видимість на автошляхах добра.

Температура вночі по області — від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3–8° тепла. В Одесі вночі буде 1–3° тепла, вдень — 5–7° тепла.

Погода в Харкові

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, 7 листопада в регіоні передбачається хмарність із проясненнями, випадатиме невеликий сніг та мокрий сніг.

Вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, вдень становитиме 0–5° тепла. У Харкові вночі буде 0–2° морозу, вдень — 1–3° тепла.

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Нагадаємо, у низці регіонів України вже зафіксували перший сніг і град, а синоптики Укргідрометцентру попереджають про нічні морози до -6° та ожеледицю 7 листопада.

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