Фото ілюстративне / © unsplash.com

Реклама

У середу, 25 листопада, в Україні утримається хмарна та прохолодна погода з невеликим снігом у більшості областей та ожеледицею на дорогах. Холодне повітря зі Скандинавії та рвучкий вітер змусять стовпчики термометрів коливатися поблизу нуля, хоча на півдні вдень потеплішає до +6 градусів.

Детальний прогноз погоди від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що занурення України в холод триває, але є деталі.

Реклама

У середу, 25 листопада, Лівобережжя та частина центральних областей залишатимуться в холодній частині циклону «Wilka», тому в країну продовжить надходити холодне повітря зі Скандинавії.

На Черкащині місцями пройде сніг та мокрий сніг. Вночі температура становитиме -1…-3 морозу, вдень очікується від 0 до +2 тепла. Вночі та вранці на дорогах утвориться ожеледиця, тож водіям варто бути обережними.

У четвер, 26 листопада, погода ненадовго стабілізується: опадів не очікується, можливі прояснення, хоча слизота на дорогах залишиться. Вночі прогнозують -2…-4 морозу, вдень — близько нуля.

«Аналіз провідних прогностичних моделей показує — з 27 листопада продовжиться подальше поступове занурення в зимовий холод. Але підстав налаштовуватися на екстремальні морози, інтенсивні снігопади поки що немає», — зазначає Постригань.

Реклама

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Українського гідрометцентру 25 листопада по країні буде хмарна погода із проясненнями.

«25 листопада в Україні майже однорідну погоду зумовлюватиме тилова частина активного циклону з центром поблизу Воронежа. Тиск зростатиме. Рвучкий вітер з північного заходу та заходу поширюватиме холодне повітря, проте майже суцільна хмарність вночі захищатиме його від сильнішого охолодження, а вдень перешкоджатиме прогріванню, тому температура мало змінюватиметься впродовж доби», — повідомляють синоптики.

В Україні, крім півдня, місцями пройде невеликий сніг, на дорогах подекуди буде ожеледиця. Вітер дутиме північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також упродовж дня, крім західних, Житомирської та Київської областей, вдень місцями будуть пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах від -3 градусів морозу до +3 градусів тепла, у південній частині вдень очікується від +1 до +6 градусів тепла. У Карпатах впродовж доби буде від +4 до +9 градусів морозу.

Реклама

Погода в Україні 25 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 25 листопада буде хмарно із проясненнями. Місцями пройде невеликий сніг. По області вночі та вранці на дорогах подекуди буде ожеледиця. Вітер дутиме північно-західний, західний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі та вдень коливатиметься від -3 морозу до +2 тепла. У Києві вночі та вдень буде близько 0.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 25 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -3 морозу до +2 тепла, вдень очікується +3…+8 тепла. В Одесі температура повітря вночі становитиме від 0 до +2 градусів тепла, вдень очікується від +5 до +7 тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Погода у Львові

На Львівщині 25 листопада погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску, повідомляють синоптики. Загалом у регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі випаде невеликий сніг, вдень без істотних опадів.

На дорогах буде ожеледиця. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 0 до -5 морозу, вдень очікується від -2 морозу до +3 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від -1до -3 градусів морозу, вдень очікується від 0 до +2 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 25 листопада буде хмарна погода. Синоптики прогнозують невеликі опади: сніг, мокрий сніг, дощ. На дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 9-14 м/с, вдень місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу, вдень очікується від +3 тепла до -2 морозу. У Харкові стовпчики термометрів вночі показуватимуть вночі від -1 до -3 градусів морозу, вдень очікується близько 0.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 25 листопада буде хмарно. Вночі випаде невеликий сніг, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 7-12 м/с, місцями по області пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла;

вдень від 0 до +5 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від -1 до +1 градуса морозу;

вдень від +2 до +4 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде зима 2026–2027 в Україні.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів