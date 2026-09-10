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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Україну суне різке похолодання з Атлантики: які області відчують його першими

Різке похолодання з Атлантики вже найближчої доби охопить захід і північ України, де температура вдень опуститься до +15…+20°C.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Похолодання (ілюстративне фото)

Похолодання (ілюстративне фото)

Вже найближчої доби в Україну почне надходити прохолодне повітря з Атлантики. Першими зниження температури відчують західні та північні області, де денні максимуми опустяться до +15…+20°C.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

За його словами, сьогодні центральну частину країни ще прогріває субтропічне повітря з Балкан у поєднанні з активним сонячним прогрівом. Температура подекуди сягне +30°C, і це буде найтепліший день тижня.

Втім, уже завтра ситуація почне змінюватися. На захід та північ України надійде прохолодне атлантичне повітря, і температура вдень знизиться до +15…+20°C.

До Черкащини малоактивний холодний атмосферний фронт дістанеться в ніч на 11 вересня. Він принесе невеликі дощі та відчутне похолодання. У п’ятницю, 11 вересня, там очікується переважно суха й сонячна погода, а денна температура становитиме +21…+26°C.

У суботу, 12 вересня, погода знову стане нестійкою через локальний циклон, який рухатиметься з Балкан у напрямку України. На Черкащині прогнозують збільшення хмарності, дощі різної інтенсивності та місцями грози. Вночі температура становитиме +10…+15°C, вдень — +20…+25°C.

У період 13–15 вересня регіон перебуватиме між впливом циклону над Чорним морем та гребеня Азорського антициклону. За прогнозами, значних опадів не очікується, а температура знизиться ще на 3–4 градуси — до +18…+23°C вдень та +10…+15°C вночі.

Синоптик зазначив, що вересень ще збереже періоди помірного тепла, однак спека поступово відступатиме.

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