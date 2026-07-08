На Україну суне серйозна небезпека: синоптики попередили про нашестя негоди і назвали "червоні" області

Українців попереджають про дощі із грозами / © ТСН

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У середу, 8 липня, холодний атмосферний фронт із Західної Європи принесе в Україну різку зміну погоди із сильними зливами, штормовим вітром та суттєвим зниженням температури повітря.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 8 липня холодний атмосферний фронт прийде до України та принесе із собою дощі. Як зазначає, фахівчиня, опади можуть переходити у сильну зливу також ймовірні град та шквали.

Водночас опадів не передбачається на крайньому сході, а в другій половині дня в західних областях (окрім Карпат).

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Як зазначає Діденко, вітер буде західних напрямків та сильним, часом ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря становитиме на півдні, сході та на Дніпропетровщині від +25 до +29 градусів тепла, а на решті території країни стовпчики термометрів показуватимуть від +18 до +23 градусів тепла.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань також прогнозує, що у середу в Україні переважатиме нестійка та свіжа погода, окрім того вдень очікуються грозові дощі.

Температура повітря вночі становитиме від +12 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів тепла.

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За словами синоптика Віталія Постриганя, у четвер, 9 липня, в Україні стане більш прохолодніше. Така погода буде зумовлена циклоном «Bernadette», який принесе нову хвилю холодного повітря зі Скандинавії. Через це середньодобова температура впаде орієнтовно на 4 градуси: вночі стовпчики термометрів покажуть +9…+14, а вдень повітря прогріється лише до +19…+24. Водночас парасольки навряд чи знадобляться — серйозних опадів на цей день не передбачається.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 8 липня синоптичну ситуацію в країні визначатиме потужний атмосферний фронт балтійського циклону, який просувається з боку Західної Європи. Він принесе з собою короткочасні зливи різної сили, грози, а подекуди навіть град та шквалистий вітер.

Окрім цього, очікується різке падіння атмосферного тиску та коливання вологості повітря. Слідом за фронтом почне заходити свіжа повітряна маса, тому вдень помітне похолодання відчують мешканці західного регіону, Вінниччини та більшої частини півночі.

Загалом по країні прогнозують мінливу хмарність та дощову погоду. У нічні години термометри покажуть цілком комфортні +14…+19 градусів тепла. Вдень повітря в більшості областей прогріється до +24…+29 градусів вище нуля, проте у західних, північних областях, а також на Вінниччині буде значно прохолодніше — стовпчики термометрів там зупиняться на позначках від +19 до +24 градусів із позначкою плюс.

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Погода в Україні 8 липня / © Укргідрометцентр

Також метеорологи попереджають про різке погіршення погоди в середу, 8 липня. Майже по всій країні, будуть грози, які подекуди супроводжуватимуться градом і шквалами до 15–20 метрів за секунду.

На Миколаївщині, Херсонщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Сумщині пройдуть потужні зливи, а на заході та півночі країни очікуються сильні пориви вітру. Через таку погодну ситуацію оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, тож можливі збої в роботі комунальників, енергетиків та ускладнення дорожнього руху.

Синоптики попереджають про грози та сильні дощі у більшості регіонів України 8 липня / © Укргідрометцентр

Водночас фахівці зазначають, що від 7 по 9 липня майже по всій Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через суху погоду ризик виникнення пожеж у лісах та на відкритій місцевості є максимально високим, тому варто бути дуже обережними з вогнем.

Завдяки дощам небезпека омине лише деякі регіони. Зокрема, протягом усіх трьох днів загрози немає на Закарпатті, Черкащині, Полтавщині та в більшості північних областей. З 8 липня дощовий фронт захистить від пожеж також Волинь, Львівщину та Хмельниччину, а вже 9 липня ситуація стабілізується ще й на Рівненщині, Дніпропетровщині та Харківщині. В усіх інших куточках країни висока пожежна небезпека триватиме до кінця вказаного періоду.

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Фахівці попереджають про пожежну небезпеку у кількох областях України 8 липня / © Укргідрометцентр

Фахівці попереджають про пожежну небезпеку у кількох областях України 9 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 8 липня.

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