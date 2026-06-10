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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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75
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2 хв

На Україну суне шалений шквал негоди: синоптики попередили рпо небезпеку та спеку до +31

Жителям більшості областей України 10 червня варто тримати парасольки напоготові, адже синоптики прогнозують шквали та різку зміну погоди протягом дня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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На Україну суне шалений шквал негоди: синоптики попередили рпо небезпеку та спеку до +31

© Credits

У середу, 10 червня в багатьох областях України буде спекотно, проте деякі регіони накриють короткочасні дощі з грозами.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 10 червня в багатьох регіонах України ще пройдуть місцеві дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Попри вологу погоду, день буде доволі спекотним і душним із температурою в межах +24…+29 градусів тепла, а опади періодично припинятимуться, даючи можливість визирнути сонцю.

Як повідомляє керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, Азорський антициклон, який зазвичай приносить стабільне літнє тепло, наразі ще не здатний повністю панувати над європейським континентом.

Синоптик попереджає, що цієї п’ятниці ситуація зміниться через прихід баричної улоговини з північного заходу, яка пропустить на територію України прохолодне повітря з Атлантики. Активізація атмосферних фронтів принесе із собою зміну погоди, через що прогнозуються значні дощі та грози.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 10 червня в Україні очікується прояснення завдяки зростанню атмосферного тиску. Вночі повсюди буде сухо, а вранці більшість областей, крім західних, огорне туман.

Удень на півночі та в центрі опадів не передбачається. Проте на решті території пройдуть короткочасні дощі з грозами, подекуди з градом і шквалами 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, а вдень — від +23 до +28 градусів вище нуля, а на Закарпатті повітря прогріється до +31.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Водночас у більшості областей країни, крім північних, центральних і Хмельниччини, 10 червня оголошено жовтий рівень небезпечності. Як попереджають синоптики, в цих регіонах очікуються грози, град та пориви вітру до 15–20 м/с.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Раніше синоптики дали детальний прогноз погоди для великих міст України на 10 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
75
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