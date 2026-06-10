- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 2 хв
На Україну суне шалений шквал негоди: синоптики попередили рпо небезпеку та спеку до +31
Жителям більшості областей України 10 червня варто тримати парасольки напоготові, адже синоптики прогнозують шквали та різку зміну погоди протягом дня.
У середу, 10 червня в багатьох областях України буде спекотно, проте деякі регіони накриють короткочасні дощі з грозами.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 10 червня в багатьох регіонах України ще пройдуть місцеві дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Попри вологу погоду, день буде доволі спекотним і душним із температурою в межах +24…+29 градусів тепла, а опади періодично припинятимуться, даючи можливість визирнути сонцю.
Як повідомляє керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, Азорський антициклон, який зазвичай приносить стабільне літнє тепло, наразі ще не здатний повністю панувати над європейським континентом.
Синоптик попереджає, що цієї п’ятниці ситуація зміниться через прихід баричної улоговини з північного заходу, яка пропустить на територію України прохолодне повітря з Атлантики. Активізація атмосферних фронтів принесе із собою зміну погоди, через що прогнозуються значні дощі та грози.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 10 червня в Україні очікується прояснення завдяки зростанню атмосферного тиску. Вночі повсюди буде сухо, а вранці більшість областей, крім західних, огорне туман.
Удень на півночі та в центрі опадів не передбачається. Проте на решті території пройдуть короткочасні дощі з грозами, подекуди з градом і шквалами 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, а вдень — від +23 до +28 градусів вище нуля, а на Закарпатті повітря прогріється до +31.
Водночас у більшості областей країни, крім північних, центральних і Хмельниччини, 10 червня оголошено жовтий рівень небезпечності. Як попереджають синоптики, в цих регіонах очікуються грози, град та пориви вітру до 15–20 м/с.
Раніше синоптики дали детальний прогноз погоди для великих міст України на 10 червня.
Читайте також:
Гороскоп на 10 червня для всіх знаків зодіаку: день, який краще провести на самоті
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 червня
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.