На Україну суне ще сильніша спека: синоптики попередили про аномальні "градуси" та назвали дати

В Україні очікується вище +30 градусів тепла / © pixabay.com

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Найближчими днями в Україні температура повітря почне стрімко підійматися вгору. Синоптики попереджають, що на вихідних стовпчики термометрів у більшості областей показуватимуть вище тридцяти градусів, а разом із сухою погодою прийде й висока пожежна небезпека.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що від 26 червня в Україні стане спекотніше. У західних областях протягом дня очікується від +28 до +34 градусів тепла, на півдні близько +30 градусів, у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть від +24 до +29 градусів вище нуля.

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«Короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра у східних областях, а також місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. Більша частина України належатиме сухій погоді», прогнозує Діденко.

У Києві 26 буде суха погода, а максимальна температура повітря становитиме +26…+27 градусів тепла.

За словами Діденко, цими вихідними спека в Україні почне стрімко набирати оберти. Спочатку розігріє західні регіони, а вже до неділі хвиля гарячого повітря накриє майже всю країну — термометри покажуть від +32 до +37 градусів, а подекуди й вище.

Синоптикиня також звернула увагу на те, як люди часом сприймають прогнози. Вона нагадала, що її попередні слова про аномальну спеку, яка «зупинилася перед нашим кордоном», стосувалися конкретного періоду, коли Західна Європа буквально плавилася від сорокаградусної спеки. Досі в Україні трималася цілком комфортна літня погода, і не помічати цього, на її думку, щонайменше дивно — зрештою, ми живемо не в Норвегії, тож позначки близько +30 є цілком нормальними для нашого літа.

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Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постигань зазначає, що у період з 25 по 27 червня, циклони з північного сходу підкачуватимуть порції свіжого повітря, що не дозволить температурі повітря підвищитися не вище: вночі +15…+17 градусів тепла, вдень від +27 до +29 градусів тепла.

Водночас метеоролог застерігає, що спека почне набирати обертів 28 червня: вдень очікується від +30 до +32, а вночі від +16 до +18 градусів вище нуля.

«За синоптичними розрахунками, найспекотнішими днями прогнозуємо 29-30 червня. Температура підвищиться до 34-36°, а ночі тропічні — понад 20°. Наприкінці червня світловий день ще тривалий, а ніч — коротка. Тому після заходу сонця повітря охолоджуватиметься неохоче. За таких умов організм не встигає повноцінно перепочити від спеки», — прогнозує метеоролог.

За прогнозом Укргідрометцентру, 26 червня погода в Україні суттєво не зміниться. Очікується мінлива хмарність, а затяжних дощів не передбачається. Лише вдень на півдні, сході та на Вінниччині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер буде північним або північно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с.

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Завдяки теплим повітряним масам із заходу, температура почне зростати. Найгарячіше буде на заході та півдні країни, де вдень повітря прогріється до +32, а на Закарпатті вдарить справжня спека — до +35 (вночі в цих регіонах близько +21). На решті території нічна температура коливатиметься в межах +13…+18, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28 градусів тепла.

© Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні. Упродовж 26-28 червня у більшості областей країни надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 26 червня буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла.

У Києві вночі очікується від +16 до +18 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +27 градусів вище нуля.

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Також метеорологи попереджають, що на Київщині 26 червня погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню). В регіоні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода у Львові

На Львівщині 26 червня погоду визначатиме східна частина антициклону над Європою. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +27 до +32 градусів тепла.

У Львові температура вночі коливатиметься від +12 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється від +29 до +31 градусу тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 26 червня буде мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі із грозами.

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Вітер дутиме північний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18, а вдень повітря прогріється від +22 до +27 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 26 червня буде хмарно із проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

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вночі від +12 до +17 градусів тепла;

вдень від +25 до +30 градусів вище нуля;

У місті Дніпро очікується:

вночі від +16 до +18 градусів тепла;

вдень від +25 до +27 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 26 червня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +28 до +33 градусів вище нуля.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +19 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +29 до +31. Температура морської води коливатиметься в межах від +20 до +21 градуса тепла.

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