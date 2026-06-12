На Україну суне ще сильніше похолодання та негода: синоптики попередили, де небезпечно

Фото ілюстративне / © Pixabay

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Цими вихідними, 13–14 червня, в Україні очікується різка зміна погоди із помітним похолоданням та дощами. Атлантичні циклони принесуть у більшість областей грози, поривчастий вітер та навіть град, а спека затримається лише на сході та південному сході країни.

Детальніше про погоду в Україні — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Цими вихідними, 13-14 червня, в Україні буде прохолодно, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. Температура повітря знизиться й у більшості областей становитиме від +147 до +23 градусів тепла.

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«лише завтра, в суботу, в східних областях та на південному сході ще затримаються височенькі +26+29 градусів», — повідомляє Діденко.

За словами синоптикині, короткочасні дощі, подекуди із грозами, 13 червня, пройдуть у східній частині України та ввечері у західних областях. У решті регіонах опадів не передбачається. У неділю, 14 червня, західні, північні та центральні області накриють дощі з грозами, подекуди можливі град і шквали. Водночас на півдні та сході країни утримається суха погода.

У Києві субота мине без опадів, а в неділю очікується грозовий дощ. Протягом вихідних переважатиме помірний, але часом рвучкий північно-західний вітер. Погода буде свіжою — вдень термометри покажуть близько +20 градусів.

Як повідомляє керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, протягом вихідних 13–14 червня очікується помітне зниження температури. Періодично йтимуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. У нічні години стовпчики термометрів опускатимуться до +11…+13 градусів тепла, а вдень повітря прогріється лише до +21…23 градусів.

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За попередніми синоптичними даними, до кінця другої декади місяця погоду визначатимуть атлантичні циклони. Як зазначає метеоролог, вони відкриють доступ холодному повітрю з північних широт, тому розраховувати на стабільне тепло чи спеку найближчим часом не варто.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 13 червня буде хмарна погода із проясненнями. Вночі в більшості північних, центральних, південних областей, вдень на Лівобережжі, в Криму та заході країни пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. Також метеорологи попереджають, що вдень на Лівобережжі та в Криму грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер буде західний, північно-західний, та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +9 до +15 градусів тепла (у західних областях буде прохолодніше — від +6 до +11 градусів тепла), вдень повітря прогріється до +24 градусів тепла. На південному сході та сході країни вночі температура повітря коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів вище нуля.

Погода в Україні 13 червня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 13 червня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі пройдуть короткочасні дощі, вдень опадів синоптики не прогнозують.

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Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23 градусів вище нуля.

Погода у Львові

У суботу, 13 червня, на Львівщині очікується мінлива хмарність із погіршенням погоди протягом дня. Ніч мине без істотних опадів, проте у нічні та ранкові години регіон затягне туманом, через що видимість на дорогах впаде до 200–500 метрів.

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Вдень синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози, які у місті будуть регулярними, а по області матимуть локальний характер.

Південно-західний вітер помітно посилиться: якщо вночі його швидкість становитиме 5–10 м/с, то вдень пориви досягатимуть 9–14 м/с. Нічна температура в регіоні коливатиметься від +5 до +10 градусів (у Львові трохи тепліше — в межах +7…9 градусів).

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +17 до +22 градусів тепла по області та близько +19…+21 градуса в обласному центрі. Через грози та густий ранковий туман в усій області оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про небезпеку на Львівщині / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 13 червня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі, місцями значні та з грозами.

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Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 7-12, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області становитиме:

вночі від +14 до +19 градусів тепла;

вдень від +22 до +27 градусів тепла.

У місті Дніпро температура повітря коливатиметься:

вночі від +16 до +18 градусів тепла;

вдень від +24 до +26 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 13 червня синоптики прогнозують погіршення погодних умов, через що мешканців регіону закликають бути обережними. В регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Негода розпочнеться вдень та утримуватиметься до самого кінця доби як в обласному центрі, так і на території всієї області. Головною загрозою стануть грози, які супроводжуватимуть дощі.

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Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища на Харківщині 13 червня / © Укргідрометцентр

Загалом протягом доби очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликі короткочасні опади можливі вже вночі в окремих районах, проте вдень дощі стануть інтенсивнішими та переростуть у грози. Протягом усього дня синоптики прогнозують помірний північно-західний вітер, швидкість якого становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.

Попри опади, температурні показники залишатимуться досить високими. У нічний час стовпчики термометрів в області коливатимуться в межах +12…+17 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +24 до +29 градусів.

У Харкові вночі очікується від +15 до +17 градусів тепла, а в розпал дня температура становитиме до +28 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 13 червня буде хмарно із короткочасними проясненнями. Вночі пройдуть короткочасні дощі, проте вдень істотних опадів синоптики не передбачають.

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Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +20…+25 градусів тепла.

В Одесі стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +14 до +16 градусів тепла, вдень — від +21 до +23 градусів вище нуля.

Нагадаємо, 12 червня Київ накрила негода — сильний дощ заполонив вулиці. У соцмережах користувачи публікували відео, на яких помітно град і заповнені водою дороги. Через сильні пориви вітру є повалені дерева.

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