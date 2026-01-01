ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
426
2 хв

На Україну суне циклон Tizian: синоптикиня попередила про різку зміну погоди 2 січня

Казкова зимова погода, якою українці насолоджувалися у перший день року, поступається місцем різкому потеплінню. Вже 2 січня до України увірветься циклон, який принесе відлигу, штормовий вітер та перепади тиску.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відлига

2 січня в Україні очікується потепління та сильний вітер

Перший день нового року потішив українців класичним зимовим «сніжком та морозцем», але вже завтра, 2 січня, синоптична ситуація кардинально зміниться. До країни разом з циклоном Tizian йде відлига.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Температурні контрасти

Найближча ніч ще нагадає про зиму: очікується -6…-15 градусів морозу (на півдні та заході тепліше, -1…-5 градусів).

Проте вдень 2 січня стовпчики термометрів поповзуть вгору:

  • на більшості територій: від -2 до +3 градусів;

  • на півдні: до +3…+6 градусів.

Невеликий сніг можливий лише у західних та північних областях, на решті території — без істотних опадів.

Атака циклону Tizian

Головна небезпека завтрашнього дня — некомфортний південно-західний вітер. Його спричинив циклон Tizian, що розташувався над Балтикою.

Місцями очікуються штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Прогноз для Києва

У столиці 2 січня також буде вітряно. Часом можливий невеликий сніг. Вночі ще триматиметься мороз (-6…-9 градусів), а вдень потепліє до нуля.

Попередження для метеозалежних

Наталка Діденко окремо звернулася до «метеопатів». Завтрашній день стане випробуванням для судин через комплекс факторів:

  • стрибки атмосферного тиску,

  • різка зміна температури,

  • сильний вітер,

  • наближення магнітних бур.

«Тому можна сміливо усі незрозумілі мігрені та судинні проблеми звалювати на атмосферу», — зазначає синоптикиня.

Водночас Наталка Діденко додала, що це потепління буде короткочасним.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань пояснив, що в Україні 2026 рік розпочався з відчутної арктичної прохолоди. Втім, уже 2 січня погодну ситуацію почне змінювати Атлантика. Морози відступлять і стане дещо тепліше.

