На Україну суне циклон Tizian: синоптикиня попередила про різку зміну погоди 2 січня
Казкова зимова погода, якою українці насолоджувалися у перший день року, поступається місцем різкому потеплінню. Вже 2 січня до України увірветься циклон, який принесе відлигу, штормовий вітер та перепади тиску.
Перший день нового року потішив українців класичним зимовим «сніжком та морозцем», але вже завтра, 2 січня, синоптична ситуація кардинально зміниться. До країни разом з циклоном Tizian йде відлига.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Температурні контрасти
Найближча ніч ще нагадає про зиму: очікується -6…-15 градусів морозу (на півдні та заході тепліше, -1…-5 градусів).
Проте вдень 2 січня стовпчики термометрів поповзуть вгору:
на більшості територій: від -2 до +3 градусів;
на півдні: до +3…+6 градусів.
Невеликий сніг можливий лише у західних та північних областях, на решті території — без істотних опадів.
Атака циклону Tizian
Головна небезпека завтрашнього дня — некомфортний південно-західний вітер. Його спричинив циклон Tizian, що розташувався над Балтикою.
Місцями очікуються штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Прогноз для Києва
У столиці 2 січня також буде вітряно. Часом можливий невеликий сніг. Вночі ще триматиметься мороз (-6…-9 градусів), а вдень потепліє до нуля.
Попередження для метеозалежних
Наталка Діденко окремо звернулася до «метеопатів». Завтрашній день стане випробуванням для судин через комплекс факторів:
стрибки атмосферного тиску,
різка зміна температури,
сильний вітер,
наближення магнітних бур.
«Тому можна сміливо усі незрозумілі мігрені та судинні проблеми звалювати на атмосферу», — зазначає синоптикиня.
Водночас Наталка Діденко додала, що це потепління буде короткочасним.
Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань пояснив, що в Україні 2026 рік розпочався з відчутної арктичної прохолоди. Втім, уже 2 січня погодну ситуацію почне змінювати Атлантика. Морози відступлять і стане дещо тепліше.