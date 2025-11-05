ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
52
1 хв

До України суне густий туман: які регіони охопить

Через густий туман ускладниться рух на дорогах Києва та сходу України.

Автор публікації
Руслана Сивак
Туман

Туман / © unsplash.com

Сьогодні ввечері, 5 листопада, а також вночі та вранці 6 листопада в Україні очікується значне погіршення видимості через туман.

Про це повідомляє ДСНС України.

Де очікується туман?

Туман накриє:

  • Київ та Київську область.

  • Західні області.

  • Північні області.

  • Східні області.

Деталі та рекомендації

За даними синоптиків, очікується І рівень небезпечності (жовтий).

  • Видимість: становитиме 200–500 метрів.

  • Наслідки: можливе значне ускладнення руху транспорту на дорогах.

Водіїв закликають бути максимально обережними: плануючи поїздки, необхідно враховувати цей фактор, знизити швидкість руху та подбати про безпеку.

Нагадаємо, завтра, 6 листопада, по всій території України встановиться спокійна погода без опадів, проте місцями спостерігатимуться тумани.

Раніше ми писали про те, що Укргідрометцентр попереджав про те, що 5 та 6 листопада у Києві та області очікуються складні метеорологічні явища.

