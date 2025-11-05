- Дата публікації
До України суне густий туман: які регіони охопить
Через густий туман ускладниться рух на дорогах Києва та сходу України.
Сьогодні ввечері, 5 листопада, а також вночі та вранці 6 листопада в Україні очікується значне погіршення видимості через туман.
Про це повідомляє ДСНС України.
Де очікується туман?
Туман накриє:
Київ та Київську область.
Західні області.
Північні області.
Східні області.
Деталі та рекомендації
За даними синоптиків, очікується І рівень небезпечності (жовтий).
Видимість: становитиме 200–500 метрів.
Наслідки: можливе значне ускладнення руху транспорту на дорогах.
Водіїв закликають бути максимально обережними: плануючи поїздки, необхідно враховувати цей фактор, знизити швидкість руху та подбати про безпеку.
Нагадаємо, завтра, 6 листопада, по всій території України встановиться спокійна погода без опадів, проте місцями спостерігатимуться тумани.
Раніше ми писали про те, що Укргідрометцентр попереджав про те, що 5 та 6 листопада у Києві та області очікуються складні метеорологічні явища.