На Україну сунуть аномальні потопи й хуртовини: синоптики попередили, в яких містах буде небезпечно

Синоптики та екологи попереджають по загрозу весняного водопілля у кількох регіонах / © pixabay.com

Найближчими днями погода в Україні різко зміниться: на зміну лютим морозам прийде волога відлига, яка супроводжуватиметься туманами та небезпечною ожеледицею на дорогах.

Синоптики попереджають, що температурні коливання та активне танення снігу можуть спровокувати підняття рівнів води у річках і значну лавинну небезпеку в Карпатах.

Детальніше про прогноз погоди в Україні на найближчі дні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні 25 лютого

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 25 лютого в Україні потеплішає. За її словами, впродовж ночі та вдень стовпчики термометрів триматимуться близько 0 градусів, а в південних регіонах і на Закарпатті буде ще тепліше.

«У середу переважатиме волога погода — чи дощ, місцями з мокрим снігом, чи мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах очікується некомфортна ситуація. Уважно підбирайте взуття — неслизьке, не з тканини чи замші, бо буде мокро та слизько», — наголосила вона.

Синоптикиня також попереджає, що в четвер, 26 лютого, в країні знову трохи похолодає, проте вже від 2 березня розпочнеться стабільна хвиля потепління.

Водночас за даними Українського гідрометеорологічного центру, 25 лютого погоду в Україні визначатиме область зниженого тиску від невеликого циклону з центром над Азовським морем і тепле вологе повітря.

Метеорологи прогнозують, що впродовж доби буде хмарно. Очікуються дрібний мокрий сніг і дощ, вночі на крайньому півдні та на сході країни — помірні опади.

«Вночі та вранці в більшості північних, центральних і південних областей місцями туман. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця», — прогнозують синоптики.

Температура вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень на Закарпатті та в південній частині стовпчики термометра показуватимуть від +1 до +6 градусів вище нуля.

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / © Укргідрометцентр

На Україну сунуть велика вода й потопи

Весняне водопілля 2026 року в Україні може стати викликом через поєднання кількох природних чинників, повідомляє еколог Олександр Соколенко. За його словами, існують три основні ризики:

глибоке промерзання ґрунту (місцями до 50 см);

значні запаси снігу;

затримка кліматичної весни.

Еколог попереджає, якщо різке потепління відбудеться у березні, вода не встигатиме вбиратися в землю і стрімко наповнить річища.

За даними фахівців, найбільше підняття рівнів очікується у басейнах Десни, Прип’яті та Дніпра. В Києві під загрозою опиняться Труханів острів, Гідропарк, острів Муромець та інші низинні ділянки. Пік водопілля у столиці може припасти на квітень чи навіть травень.

За розрахунками фахівців Укргодрометцентру станом на 20 лютого, весняне водопілля 2026 року за максимальними рівнями очікується:

вище норми: малі річки Харківщини (суббасейн Сіверського Дінця) та притоки Південного Бугу;

у межах норми: Закарпаття (Боржава, Латориця), українська ділянка Дунаю, а також Сейм і Десна у верхів’ях;

нижче норми: річки Карпат і верхів’я Прип’яті.

Метеорологи попереджають, що на Волині, Рівненщині та Львівщині вже від 25–27 лютого очікується вихід води на заплави через відлигу, зокрема у верхів’ях річки Стир.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища / Мапа на 25 лютого / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища / Мапа на 26 лютого / © Укргідрометцентр

Водночас фахівці зазначають, що найбільша небезпека чатує на жителів прибережних зон біля малих річок, де русла часто засмічені, а гідротехнічні споруди не завжди перебувають під контролем. Різке танення льоду може спровокувати затори, що додатково підвищить рівень води в окремих районах Полтавської, Харківської та Одеської областей.

На заході України очікуються хуртовини й лавини: українців попереджають про небезпеку

Синоптики попереджають про серйозну загрозу в Карпатах. Через потужні хуртовини та активне накопичення свіжого снігу на високогір’ї Івано-Франківської області протягом 25 лютого, а також у східній частині високогір’я Закарпаття 24 та 25 лютого оголошено 3 рівень небезпеки.

Як зазначають метеорологи, сніговий покрив на крутих схилах нестабільний. За таких умов лавини можуть сходити навіть за незначних зовнішніх навантажень, а в окремих випадках можливе й самовільне обвалення великих снігових мас.

На заході України попереджають про хуртовини та лавини / © Укргідрометцентр

На заході України попереджають про хуртовини та лавини / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та області 25 лютого буде хмарна погода. Очікуються невеликий мокрий сніг і дощ.

Зокрема, на Київщині вночі та місцями буде туман, на дорогах ожеледиця.

Температура повітря по області вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, хмарна погода протримається у Києві весь день. Дощ зі снігом, який ітиме вранці, пообіді зміниться снігом. До вечора він має послабшати.

Прогнозується, що температура повітря у столиці коливатиметься від +1 градусу тепла вночі до +2 градусів вдень.

Погода в Києві 25 лютого / © скриншот

Погода в Одесі

У середу, 25 лютого, на Одещині та в обласному центрі синоптики прогнозують переважно хмарну погоду з проясненнями. Нічні опади у вигляді дощу та мокрого снігу зміняться сухим днем без істотних опадів.

Температурний режим в області коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла вночі і підніметься до +7 градусів вище нуля вдень.

В Одесі 25 лютого нічні показники становитимуть від +1 до +3 градусів, а денні — близько +5 градусів тепла.

Метеорологи попереджають, що через опади видимість на дорогах області вночі погіршиться до 1–2 кілометрів, а на лиманах ще зберігатиметься до 20% льодового покриву. Особливу увагу треба звернути на узбережжя, де через посилення вітру до 14 м/с та активне сніготанення оголошено перший рівень небезпеки.

Очікується значне хвилювання моря і небезпечний підйом рівня моря в Бузькому лимані на Одещині. У зв’язку з цим синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Погода в Харкові

На Харківщині та в Харкові синоптики 25 лютого прогнозують хмарну погоду. Вночі та впродовж дня очікуються невеликі опади — сніг та сніг з дощем.

Водночас метеорологи попереджають про налипання мокрого снігу, слабкий туман та ожеледицю.

Температура повітря на Харківщині протягом доби коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У Харкові 25 лютого очікуються слабкий туман та ожеледиця. Температура повітря протягом доби становитиме близько 0 градусів.

Погода у Львові

У середу, 25 лютого, на Львівщині та в обласному центрі метеорологи прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Очікуються опади у вигляді дощу, який подекуди переходитиме в мокрий сніг, що разом з північно-західним вітром швидкістю 9–14 м/с суттєво погіршить видимість на дорогах.

Температура повітря в межах області коливатиметься від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла. У Львові стовпчики термометра показуватимуть від 0 до 2 градусів вище нуля. Через коливання температури на автошляхах зберігатиметься ожеледиця.

Водночас через відлигу та інтенсивне танення снігу на Львівщині оголошено жовтий рівень небезпеки на річках басейну Стиру. Протягом 25–27 лютого очікується підйом рівня води на 0,3–0,8 метра, що може призвести до її виходу на заплаву. На водоймах триватиме руйнування криги, місцями спостерігатиметься льодохід.

Попередження про небезпечне гідрологічне явище на Львівщині 25 лютого / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 25 лютого переважатиме хмарна погода. Вночі та вранці очікуються невеликі опади, на дорогах місцями ожеледиця. Вдень опадів не передбачається.

Температура по області протягом доби коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометра показуватимуть від 0 до +2 градусів тепла впродовж доби.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в області 25 лютого. За даними метеорологів, очікується туман, видимість становитиме 200–500 м.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища на Дніпропетровщині 25 лютого / © Укргідрометцентр

