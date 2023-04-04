На Україну сунуть циклони – приготуйтесь до снігу та дощів: прогноз погоди на тиждень, 4-7 квітня

Цього тижня над Україною пануватимуть різні циклони, які принесуть опади та контрасти температур.

В Україні цього тижня очікується волога погода з помірними та невеликими дощами, подекуди – сніг. Місцями на дорогах буде ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, таку погоду зумовлять різні циклони, які пануватимуть над Україною до кінця поточного тижня.

Так, у наступні три доби у західних, Житомирській та Вінницькій областях опади переважно у вигляді снігу, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі 0-6° морозу, в Карпатах до 10° морозу, вдень 0-6° тепла.

На решті території часом невеликий, місцями помірний дощ, найближчої ночі у південних областях місцями туман; температура вночі 2-8° тепла, вдень 6-12°, у східних та південно-східних областях 11-17°.

Вітер північних напрямків, 5-12 м/с 5 квітня у Карпатах та Криму, місцями пориви 15-20 м/с.

У п'ятницю, 7 квітня, часом невеликий дощ, у східних областях помірний, на заході країни з мокрим снігом.

Температура вночі 7 квітня 0-6° тепла, у східній частині країни та північних областях 3-9° тепла, вдень 7-13°.

Нагадаємо, у вівторок, 4 квітня, найхолоднішою очікується погода на Вінниччині, в західних і північних областях.

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