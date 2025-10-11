На Україну сунуть дві хвилі сильного похолодання: синоптик назвав дати

Білка. / © Pexels

Цього року жовтень більшості областей України розпочався з нестійкої погоди: сильно коливалася температура, а місцями опади у кілька разів перевищили місячну норму. Далі на українців чекає суттєве похолодання із заморозками.

Про це повідомив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

З його слів, над Україною прогнозується сталий розвиток північно-західних повітряних потоків. Саме тому відбудеться поступове зниження температури повітря, опади та поривчастий вітер.

Починаючи від 14 жовтня на тлі проходження холодного фронту з північного заходу, у більшості областей вночі температура знизиться до +2-8°С, вдень обіцяють від +6°С до +13°С.

Протягом 15- 17 жовтня у північних, східних областях, а також Карпатському регіоні місцями вночі температура повітря може знижуватися до 0…-3°С.

За даними синоптика, вже 18 жовтня прогнозується незначне короткочасне потепління на три-п’ять градусів і вночі і вдень.

Втім, від 20 жовтня прийде нова порція холодів із північного заходу Європи. В Україні температура знову почне знижуватися.

Кількість опадів у другій декаді місяця очікується у межах норми. Дощова погода у більшості областей спостерігатиметься 11, 13, 18 та 20 жовтня.

“Загалом очікувані погодні умови відповідатимуть сезону без рекордних чи стихійних випадків. Тому варто одягатися за погодою та стежити за свіжими прогнозами від офіційних джерел”, - наголосив Кібальчич.

Нагадаємо, за даними MkWeather, зима в Україні буде рекордно холодною. Зокрема, прогнозують сильні морози та багато снігу. За прогнозом, початок зими буде відносно м’яким із періодичними опадами. Січень — перехідний місяць, коли прийде похолодання. Січень та лютий можуть принести сильні арктичні морози, снігопади та стійкий сніговий покрив.