- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1193
- Час на прочитання
- 4 хв
На Україну сунуть циклон зі Скандинавії та небезпечні стихії: синоптики назвали дату, коли вдарить холоднеча
Скандинавське повітря несе до України потужне похолодання, дощі та небезпечні метеорологічні явища.
Кінець травня в Україні буде прохолодним із сильним вітром і грозовими дощами, які охоплять більшість областей. Синоптики попереджають про нічні заморозки на ґрунті та радять одягатися тепліше, адже повернення справжнього тепла варто очікувати лише на початку червня.
Детальніше — читайте вматеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
До кінця тижня в Україні буде прохолодно, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. У п’ятницю, 29 травня, дощі пройдуть майже по всій території України.
Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах від +13 до +17 градусів тепла, на Закарпатті та на півдні України буде тепліше — там очікується від +17 до +20 градусів.
Водночас Діденко зазначає, що вночі буде холодно — температура повітря становитиме від +4 до +11 градусів тепла, тому вранці варто вдягатися тепліше. Північно-західний вітер буде рвучким.
«У Києві завтра очікується часом дощ, рвучкий вітер північно-західного напрямку, вдень буде свіжувато, близько +15 градусів. Потепління в Україні відновиться з початком червня», — повідомляє вона.
В Україні стало прохолодніше та вітряно через малорухомий циклон з північного сходу, який приніс скандинавське повітря, зазначив керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.
Для прикладу, 28 травня у Черкасах лише за дві години температура впала від +16 до +11 і продовжує знижуватися. А минулої ночі (27 травня) в Баришівці на Київщині на ґрунті вже зафіксували -1 градус заморозку.
«Пік холоду на Черкащині прогнозуємо завтра (29 травня — Ред.) та в суботу, 29–30 травня. Вночі лише 4–9° тепла, вдень помірно прохолодні 12–17°. Високе весняне сонце активізує конвективні процеси, а це — грози та пов’язані з ними небезпечні явища: град і поривчастий вітер 15–20 м/с», — попередив Постригань.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 29 травня погоду в країні визначатиме поле зниженого тиску, яке принесе холодну та вологу повітряну масу з півночі Європи. Очікується хмарна з проясненнями погода: якщо ніч мине без опадів, то вдень атмосферні фронти спричинять короткочасні дощі майже в усіх регіонах, окрім західних областей. У південній частині країни подекуди прогримлять грози.
Північно-західний вітер матиме швидкість 7–12 м/с, проте вдень на Правобережжі, зокрема в західних областях (за винятком Закарпаття), а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині пориви посиляться до 15–20 м/с. На цей день синоптики прогнозують нічну температуру в межах +4…+10 градусів тепла, а денну — від +13 до +18 градусів.
Через негоду оголошено перший рівень небезпечності, оскільки такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.
Погода в Києві
На Київщині 29 травня буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі.
Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, вдень місцями можилві пориви 15–18 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 вище нуля.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів.
Погода у Львові
На Львівщині 29 травня погоду визначатиме східна периферія антициклону над Європою, повідомляють синоптики.
В області буде хмарно з проясненнями, вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. День мине без істотних опадів.
Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9–14 м/с. Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, подекуди на поверхні ґрунту та в повітрі ймовірні заморозки від 0 до -2 градусів, вдень повітря прогріється до +15…+20 градусів тепла.
У Львові температура вночі коливатиметься у межах від +3 до +5 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +19 градусів.
«Погіршення видимості в опадах. Атмосферний тиск вночі зростатиме, вдень падатиме. Відносна вологість повітря зменшиться», — попереджають синоптики.
Погода в Одесі
На Одещині 29 травня очікується мінлива хмарність. Вдень місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9–14 м/с.
Температура вночі становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів.
В Одесі температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень воно прогріється до +17…+19 вище нуля.
Температура морської води коливатиметься від +15 до +16 градусів тепла.
Погода в Харкові
На Харківщині 29 травня буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без істотних опадів, проте вдень можливі невеликі дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, вдень місцями ймовірні пориви до 15–20 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів.
У Харкові температура вночі становитиме від +5 до +7 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +14…+16 градусів.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро 29 травня буде хмарна погода. Ніч мине без істотних опадів, проте вдень можливі дрібні короткочасні дощі з грозами.
Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12, вдень місцями пориви до 15–20 м/с.
Температура по області коливатиметься вночі від +3 до +8 градусів тепла, вдень — від +14 до +19 градусів.
У Дніпрі стовпчики термометрів покажуть вночі від +6 до +8 градусів тепла, вдень — від +15 до +17 вище нуля.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на початку літа 2026 року.
Читайте також:
Спека вище норми та сезон шквалів: синоптики шокували прогнозом на перший місяць літа
Сонце ламає семафори: як магнітні бурі можуть спровокувати зіткнення поїздів
Червива черешня у минулому: як захистити сад від вишневої мухи
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.