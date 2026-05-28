Синоптики попередили про погіршення погодніх умов в Україні 29 травня

Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні 29 травня / © pexels.com

Україна
На Україну сунуть циклон зі Скандинавії та небезпечні стихії: синоптики назвали дату, коли вдарить холоднеча

Скандинавське повітря несе до України потужне похолодання, дощі та небезпечні метеорологічні явища.

Кінець травня в Україні буде прохолодним із сильним вітром і грозовими дощами, які охоплять більшість областей. Синоптики попереджають про нічні заморозки на ґрунті та радять одягатися тепліше, адже повернення справжнього тепла варто очікувати лише на початку червня.

Погода в Україні

До кінця тижня в Україні буде прохолодно, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. У п’ятницю, 29 травня, дощі пройдуть майже по всій території України.

Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах від +13 до +17 градусів тепла, на Закарпатті та на півдні України буде тепліше — там очікується від +17 до +20 градусів.

Водночас Діденко зазначає, що вночі буде холодно — температура повітря становитиме від +4 до +11 градусів тепла, тому вранці варто вдягатися тепліше. Північно-західний вітер буде рвучким.

Синоптики попереджають про похолодання в Україні 29 травня / © Associated Press

«У Києві завтра очікується часом дощ, рвучкий вітер північно-західного напрямку, вдень буде свіжувато, близько +15 градусів. Потепління в Україні відновиться з початком червня», — повідомляє вона.

В Україні стало прохолодніше та вітряно через малорухомий циклон з північного сходу, який приніс скандинавське повітря, зазначив керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

Для прикладу, 28 травня у Черкасах лише за дві години температура впала від +16 до +11 і продовжує знижуватися. А минулої ночі (27 травня) в Баришівці на Київщині на ґрунті вже зафіксували -1 градус заморозку.

«Пік холоду на Черкащині прогнозуємо завтра (29 травня — Ред.) та в суботу, 29–30 травня. Вночі лише 4–9° тепла, вдень помірно прохолодні 12–17°. Високе весняне сонце активізує конвективні процеси, а це — грози та пов’язані з ними небезпечні явища: град і поривчастий вітер 15–20 м/с», — попередив Постригань.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 29 травня погоду в країні визначатиме поле зниженого тиску, яке принесе холодну та вологу повітряну масу з півночі Європи. Очікується хмарна з проясненнями погода: якщо ніч мине без опадів, то вдень атмосферні фронти спричинять короткочасні дощі майже в усіх регіонах, окрім західних областей. У південній частині країни подекуди прогримлять грози.

Північно-західний вітер матиме швидкість 7–12 м/с, проте вдень на Правобережжі, зокрема в західних областях (за винятком Закарпаття), а також на Житомирщині, Вінниччині та Одещині пориви посиляться до 15–20 м/с. На цей день синоптики прогнозують нічну температуру в межах +4…+10 градусів тепла, а денну — від +13 до +18 градусів.

Погода в Україні 29 травня / © Укргідрометцентр

Через негоду оголошено перший рівень небезпечності, оскільки такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.

Попередження про погіршення погодних умов 29 травня в Україні / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 29 травня буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, вдень місцями можилві пориви 15–18 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів.

Погода у Львові

На Львівщині 29 травня погоду визначатиме східна периферія антициклону над Європою, повідомляють синоптики.

В області буде хмарно з проясненнями, вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. День мине без істотних опадів.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9–14 м/с. Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, подекуди на поверхні ґрунту та в повітрі ймовірні заморозки від 0 до -2 градусів, вдень повітря прогріється до +15…+20 градусів тепла.

У Львові температура вночі коливатиметься у межах від +3 до +5 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +19 градусів.

«Погіршення видимості в опадах. Атмосферний тиск вночі зростатиме, вдень падатиме. Відносна вологість повітря зменшиться», — попереджають синоптики.

Погода в Одесі

На Одещині 29 травня очікується мінлива хмарність. Вдень місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9–14 м/с.

Температура вночі становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень воно прогріється до +17…+19 вище нуля.

Температура морської води коливатиметься від +15 до +16 градусів тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 29 травня буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без істотних опадів, проте вдень можливі невеликі дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, вдень місцями ймовірні пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів.

У Харкові температура вночі становитиме від +5 до +7 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +14…+16 градусів.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 29 травня буде хмарна погода. Ніч мине без істотних опадів, проте вдень можливі дрібні короткочасні дощі з грозами.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12, вдень місцями пориви до 15–20 м/с.

Температура по області коливатиметься вночі від +3 до +8 градусів тепла, вдень — від +14 до +19 градусів.

У Дніпрі стовпчики термометрів покажуть вночі від +6 до +8 градусів тепла, вдень — від +15 до +17 вище нуля.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на початку літа 2026 року.

