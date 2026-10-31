Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 31 жовтня / © Unsplash

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У суботу, 31 жовтня, в Україні утримуватиметься порівняно тепла та дощова погода під впливом циклону, однак уже з перших днів листопада до країни прийде різке арктичне похолодання з мокрим снігом.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що до кінця жовтня в країні буде хмарно з невеликими дощами та підвищеним температурним фоном. Вночі температура повітря коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +10 до +15 градусів тепла.

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За прогнозом синоптика, 1 листопада Чорноморський циклон заповнюючись над східними районами України, зумовить першу хвилю похолодання. Температура повітря знизиться вночі слід очікувати до +3…+5 градусів тепла, вдень буде до +11 градусів тепла.

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«Вітер змінить напрямок на північний, посилюючи відчуття прохолоди», — повідомляє Постригань.

Синоптик зазначає, що на початку нового робочого тижня, очікується подальша перебудова атмосферної циркуляції.

«Над Великою Британією розташується новий блокуючий антициклон. Черкащина перебуватиме на його східній периферії, де безперешкодно находитиме повітря з Арктики. За попередніми оцінками, середньодобова температура у нашому регіоні очікується нижче 8° із тенденцією до подальшого зниження», — попереджає метеоролог.

За словами Віталія Постриганя, арктичне повітря над теплими південними морями спровокує активні вологі циклони, траєкторію яких синоптики поки уточнюють. Водночас більшість прогностичних центрів очікують після 4 листопада перший епізод передзим’я з температурою близько 0° і мокрим снігом.

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Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Укргідрометцентру, 31 жовтня погоду в Україні визначатиме циклон, що рухається з Чорного моря на північ. Через це на півдні, у центрі, а також на Сумщині та Чернігівщині пройдуть помірні дощі, а на решті території місцями очікуються невеликі опади.

Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с, лише на сході — південно-східний. Температура повітря вночі становитиме +2…+8, а вдень прогріється до +7…+12.

Погода в Україні 31 жовтня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 31 жовтня.

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