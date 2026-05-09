На Україну сунуть небезпечний удар стихії та різке похолодання: де розгуляєтся негода (мапа)
Синоптики попереджають про кардинальну зміну погоди: на зміну антициклону прийдуть опади та суттєве зниження температури.
Найближчими днями Україну накриє потужний циклон із Балтики, який принесе грозові дощі та різке зниження температури після тривалої травневої спеки.
Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, цими вихідними температура в Україні піде на спад, вдень очікується в межах +12…+18 градусів. Тепла погода з показниками +20…+26 градусів затримається лише у східних та південно-східних регіонах.
«Через нашу територію 9-10 травня проходитимуть атмосферні фронти, тому практично повсюди — короткочасні дощі, можливі грози. У неділю на заході — без опадів», — зазначає Діденко.
Своєю чергою, начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що травнева спека до +30 відступає: на зміну антициклону приходить циклон «Anne». У коментарі для видання «Telegraf» синоптик розповів, що 9–10 травня погода різко зміниться по всій країні.
За словами метеоролога, через атмосферні фронти з Балтики, найближчими днями в Україні очікуються дощі, місцями з грозами та градом. Температура повітря суттєво знизиться: вночі стовпчики термометрів опустяться до +9…+14 градусів нижче нуля, а вдень не піднімуться вище позначок +14…+19 градусів тепла. Похолодання, яке вже розпочалося на заході України, від п’ятниці, 8 травня, охопить більшість областей.
«Упродовж 9-10 травня часом випадатимуть дощі, більш інтенсивні 10 травня, місцями з грозами та градом. Надходитиме більш прохолодне та нестійке повітря балтійського походження, що зумовить зниження температури: вночі до +9…+14°, вдень +14…+19°», — повідомив синоптик.
Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, в 9 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості північних, центральних областей, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. На решті території — без опадів.
У південно-західній частині вночі та вранці подекуди зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-західний із переходом на північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі коливатиметься в межах від +7 до +12 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +20…+25 градусів вище нуля, на заході країни буде прохолодніше — очікується від +13 до +18 градусів тепла.
Водночас синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку, що триватиме в Україні з 9 по 11 травня.
Ризик виникнення пожеж омине лише Крим, Волинську та Закарпатську області. Також загроза зменшиться 10–11 травня на Одещині та Миколаївщині, а 11 травня — ще й у Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У решті регіонів ситуація залишатиметься критичною.
