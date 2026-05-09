На Україну сунуть небезпечний удар стихії та різке похолодання: де розгуляєтся негода (мапа)

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 9 травня / © Архів

Реклама

Найближчими днями Україну накриє потужний циклон із Балтики, який принесе грозові дощі та різке зниження температури після тривалої травневої спеки.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, цими вихідними температура в Україні піде на спад, вдень очікується в межах +12…+18 градусів. Тепла погода з показниками +20…+26 градусів затримається лише у східних та південно-східних регіонах.

Реклама

«Через нашу територію 9-10 травня проходитимуть атмосферні фронти, тому практично повсюди — короткочасні дощі, можливі грози. У неділю на заході — без опадів», — зазначає Діденко.

Своєю чергою, начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що травнева спека до +30 відступає: на зміну антициклону приходить циклон «Anne». У коментарі для видання «Telegraf» синоптик розповів, що 9–10 травня погода різко зміниться по всій країні.

За словами метеоролога, через атмосферні фронти з Балтики, найближчими днями в Україні очікуються дощі, місцями з грозами та градом. Температура повітря суттєво знизиться: вночі стовпчики термометрів опустяться до +9…+14 градусів нижче нуля, а вдень не піднімуться вище позначок +14…+19 градусів тепла. Похолодання, яке вже розпочалося на заході України, від п’ятниці, 8 травня, охопить більшість областей.

«Упродовж 9-10 травня часом випадатимуть дощі, більш інтенсивні 10 травня, місцями з грозами та градом. Надходитиме більш прохолодне та нестійке повітря балтійського походження, що зумовить зниження температури: вночі до +9…+14°, вдень +14…+19°», — повідомив синоптик.

Реклама

Метеорологічна мапа / Джерело: Telegraf

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, в 9 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості північних, центральних областей, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. На решті території — без опадів.

У південно-західній частині вночі та вранці подекуди зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-західний із переходом на північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах від +7 до +12 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +20…+25 градусів вище нуля, на заході країни буде прохолодніше — очікується від +13 до +18 градусів тепла.

Погода в Україні 9 травня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку, що триватиме в Україні з 9 по 11 травня.

Реклама

Ризик виникнення пожеж омине лише Крим, Волинську та Закарпатську області. Також загроза зменшиться 10–11 травня на Одещині та Миколаївщині, а 11 травня — ще й у Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У решті регіонів ситуація залишатиметься критичною.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 9 травня у низці областей / © Укргідрометцентр

Раніше ТСН.ua писав проте, що у найспекотнішому місті світу температура повітря нагрівається до 50°C. Окрім того, там майже ніколи не буває дощу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів