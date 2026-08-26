На Україну сунуть небезпека на хвиля похолодання: синоптики попередили, які регіони “накриє” циклоном (мапа)

Літо / фото ілюстративне / © pexels.com

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У середу, 26 серпня, синоптична ситуація в Україні буде контрастною: балканський циклон принесе грозові дощі у більшість центральних, південних та західних областей, тоді як скандинавський антициклон забезпечить суху погоду на решті території країни.

Синоптики Українського гідрометцентру повідомляють, що 26 серпня атмосферний фронт від циклону над Балканами зумовить нестійку погоду в центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і більшості південних областей, коли також впливатиме й на південні райони Київщини.

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«Погоду без опадів на решті території країни визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над півднем Скандинавії. Переважатиме помірний північно-східний вітер, звідки до нас надходитиме прохолодне повітря, його подих найвідчутнішим буде в північній частині, особливо вночі», — прогнозують синоптики.

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Загалом по країні очікується мінлива хмарність із проясненнями.

26 серпня в більшості центральних і південних областей, а також на Закарпатті, Буковині та вдень на Київщині пройдуть помірні, місцями сильні дощі з грозами. На решті території України буде сухо.

Вітер очікується помірний, північно-східний. Уночі температура знизиться до +14…+19 градусів, а на півночі буде найпрохолодніше — від +8 до +13 градусів. Удень повітря прогріється до +21…+26 градусів, і лише на південному сході збережеться спека до +25…+30 градусів.

Погода в Україні 26 серпня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про пожежну небезпеку.

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«25-27 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, 26-27 серпня і Черкаської та Кіровоградської, 27 серпня й Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 26 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні 27 серпня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 26 серпня.

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