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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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346
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На Україну сунуть ще сильніше похолодання та шквал негоди: синоптики попередили про небезпеку (мапа)

В Україну заходить свіже атлантичне повітря, яке витіснить виснажливу літню спеку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні 4 липня

Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні 4 липня / © Pexels

Найближчими днями погода в Україні різко зміниться, адже потужний атмосферний фронт принесе довгоочікуване послаблення спеки, яке супроводжуватиметься шквальним вітром, сильними зливами та грозами у більшості областей.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, повітряна маса з атмосферними фронтами вже зайшла в Україну і поступово зміщується із заходу на схід. Спека починає відступати: у більшості областей денна температура знизиться до +20…+25 градусів, у південних регіонах очікується +24…+29 градусів, і лише на сході в суботу ще затримаються вищі показники в межах +26…+31 градуса, проте вже в неділю посвіжішає й там.

Експертка попереджає, що «атмосферний фронт багатий на дощі, так і буде». Через це 4 липня на більшій частині території країни пройдуть грозові дощі, а місцями можливі сильні зливи та шквали. Водночас у західних областях опади малоймовірні, за винятком Волині та Рівненщини. У неділю, 5 липня, дощі набудуть локального характеру, а на півдні та в центрі ймовірність опадів суттєво зменшиться.

Протягом вихідних дутиме північно-західний помірний вітер, який часто буде рвучким. Також синоптикиня повідомляє, що «найближча хвиля спеки поки що визирає в середині наступного тижня і лише на півдні та сході України».

Своєю чергою очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань попереджає, що найближчими днями очікується комплекс небезпечних метеорологічних явищ: значні дощі, грози, град та шквали до 17-22 м/с.

«Оскільки атмосферний фронт рухається повільно, його вплив зберігатиметься ще найближчої ночі та в першій половині дня суботи. Уже завтра відчуємо свіже атлантичне повітря, а температура вдень 21-26», — прогнозує Постригань.

Він зазначає, що за попередніми розрахунками синоптиків, з понеділка Черкащина опиниться під впливом північного циклону. Погоду визначатиме вологе та нестабільне повітря з Атлантики. У денні години подекуди збиратимуться хмари, які принесуть із собою короткочасні дощі з грозами. Ночами стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів тепла, а вдень очікується цілком комфортна температура в межах +22…27 градусів вище нуля.

За даними Українського гідрометцентру, 4 липня в країні буде хмарно із проясненнями.

Вночі у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень в Україні, крім південного заходу, пройдуть помірні, місцями значні, дощі із грозами. Як попереджають синоптики, подекуди випаде град та будуть шквали до 15-20 м/с.

Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі температура повітря коливатиметься від +18 до +23, вдень повітря прогріється до +26…+31 градуса тепла.

Погода в Україні 4 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 липня / © Укргідрометцентр

Також метеорологи попереджають про складні погодні умови в Україні найближчими днями. У суботу, 4 липня, більшість регіонів накриють грози. Винятком стануть лише західні області, а також Житомирщина та Вінниччина.

У Сумській, Полтавській, Черкаській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також на сході країни очікуються значні дощі, причому вдень східні та південно-східні райони подекуди накриє град зі шквальним вітром до 15–20 м/с.

Синоптики попереджають про грози та шквали 4 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про грози та шквали 4 липня / © Укргідрометцентр

Водночас у період з 4 по 6 липня на більшій частині території України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ситуація вимагає особливої обережності, оскільки сильні пориви вітру в поєднанні з сухими ділянками можуть сприяти миттєвому поширенню вогню.

Метеорологи попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 4 липня / © Укргідрометцентр

Метеорологи попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 4 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики дали прогноз погоди для великих міст України на 4 липня.

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