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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Україну сунуть сніг та арктичний холод: синоптики попередили, які міста накриє і де вдарить мороз (мапа)

Погода в Україні 6 листопада, зміниться через холодний атмосферний фронт із Балтики, який принесе дощі, місцями мокрий сніг, поривчастий вітер і відчутне похолодання.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Погода по всій території України у п’ятницю 6 листопада зазнає відчутних змін через проходження холодного атмосферного фронту з Балтики. Майже в усіх регіонах пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, посилиться вітер, а температурні показники впродовж усієї доби утримуватимуться на низьких позначках.

Детальний прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні 6 листопада — що прогнозують синоптики

«Перша справжня осіння холоднеча в Україні вже відчувається. Минулої ночі спостерігалися невеликі мінуси, на півночі та північному сході пролітав сніг», — зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

За її інформацією, 6 листопада територію країни перетинатиме холодний атмосферний фронт. Тому у більшості областей очікується дощ, а на півночі, подекуди в центрі та у східних областях — з мокрим снігом.

У західних областях вплив північного антициклону стримає опади, буде переважно сухо. На більшості території втримається сильний північний вітер зі штормовими поривами.

«Тобто завтра вдень очікується в Україні + 4+ 8 °, але одягайтеся як на невеликий мороз!», — зазначила синоптикиня.

Також Наталка Діденко закликала водіїв не легковажити з літньою гумою та якнайшвидше звернутися до майстрів для її заміни.

Як пояснив синоптик Віталій Постригань, наразі погоду в Україні визначають холодні повітряні маси з півночі Скандинавії, а не сонячне тепло. Через це та нічне охолодження землі метеостанції вже зафіксували перші заморозки сезону. Зокрема, найхолодніше було у Дубно на Рівненщині, де температура знизилася до -4,9 °C, та у Жашкові на Черкащині із показником -1,2 °C.

Він додав, що коливання температури, тиску та посилення вітру можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, холодний атмосферний фронт з Балтики спричинить інтенсивне падіння тиску. Через хмарність температура повітря впродовж доби майже не коливатиметься і триматиметься в межах від 0 до 6 градусів тепла.

Погода 6 листопада. / © Укргідрометцентр

Погода 6 листопада. / © Укргідрометцентр

Найтепліше буде на Закарпатті та крайньому півдні — 5–10° тепла вдень, а найхолодніше в Карпатах та на Закарпатті — 1–6° морозу вночі.

Вітер очікується північно-західний, 7–12 м/с, однак удень у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями фіксуватимуться пориви 15–20 м/с.

Погода в Києві

Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, у Києві та на території Київської області 6 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Пройдуть невеликі дощі, а по області місцями можливий мокрий сніг. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря протягом всієї доби по області становитиме 1–6° тепла. У Києві як уночі, так і вдень стовпчики термометрів покажуть 3–5° тепла.

Погода у Львові

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 6 листопада погоду в регіоні визначатиме північний атмосферний фронт.

У Львівській області передбачається хмарність з проясненнями. Уночі минеться без істотних опадів, а вдень пройде невеликий дощ, у горах подекуди з мокрим снігом.

Уночі та вранці утвориться слабкий туман, на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця. Вітер уночі північно-західний (5–10 м/с), удень — північний (9–14 м/с). Температура повітря вночі становитиме від 4° морозу до 1° тепла, вдень — 4–9° тепла.

У Львові вночі прогнозують 0–2° морозу, а вдень повітря прогріється до 6–8° тепла.

Погода у Дніпрі

За даними Дніпропетровського обласного центру з гідрометеорології, у Дніпропетровській області та Дніпрі 6 листопада передбачається мінлива хмарність. Уночі буде без істотних опадів, проте вдень пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від -3° до +2°, вдень — +4…+9°. У Дніпрі вночі очікується 0…+2°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +7…+9°.

Погода в Одесі

За інформацією Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів, на Одещині та в Одесі 6 листопада передбачається хмарна погода з проясненнями. Удень очікується невеликий дощ (по області — місцями). Вітер північно-західний, 9–14 м/с. На автошляхах регіону зберігатиметься добра видимість.

Температура повітря по області вночі становитиме 0–5° тепла, вдень — 6–11° тепла. В Одесі вночі прогнозують 3–5° тепла, а вдень — 7–9° тепла.

Погода в Харкові

За даними Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, 6 листопада у Харкові очікується хмарна погода. Пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 9–14 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0–5° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 3–8° тепла.

Прогноз погоди — останні новини

Нагадаємо, до України прийшло похолодання, яке затримається щонайменше до 10 листопада. Після цього очікується потепління, однак разом із ним прийдуть і дощі.

Раніше ми писали, що в Україні найближчими днями суттєво зміниться погода. Після перших нічних морозів країну накриє циклон, який принесе холодне повітря з півночі, дощі та місцями мокрий сніг.

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