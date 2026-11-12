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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Україну сунуть сніг та небезпечний вітер: які міста стихія накриє першими та чого очікувати далі — детальний прогноз (мапа)

Атлантичний циклон принесе до України контрастну погоду: поривчастий вітер, дощі з мокрим снігом на заході та нетипове для листопада тепло на решті території.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 13 листопада

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 13 листопада / © ТСН

У п’ятницю, 13 листопада, погода в Україні буде контрастною через активні атмосферні фронти та сильний вітер. Поки більшість областей прогріється до +15…+20 градусів тепла, західні регіони накриють дощі з мокрим снігом.

Детальний прогноз погоди від синоптиків — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що завтра, 13 листопада, очікується сплеск субтропічного тепла.

«У п’ятницю, 13 листопада, Україна перебуватиме під впливом активної температурно-контрастної циклонічної системи з Атлантики та пов’язаних із нею атмосферних фронтів. Тож погодні умови в різних регіонах країни суттєво відрізнятимуться», — зазначає метеоролог.

За словами Постриганя, на захід України холодний атмосферний фронт принесе сильний вітер, дощі з мокрим снігом та денні +3…+8, решта території залишатиметься під впливом теплого вологого повітря з Італії та Середземномор’я. У більшості областей часом дощитиме, вночі очікується +3…+8 градусів тепла, удень +11…+16 градусів вище нуля, а на півдні місцями повітря прогріється до +22 градусів вище нуля.

Синоптик повідомляє, щ на Черкащині буде хмарно та очікується туман, проте відчутно потеплішає: вночі термометри покажуть від +5 до +10 градусів тепла, вдень — очікується від +10 до +15 градусів вище нуля.

«Середньодобова температура підвищиться до 10º, а це вище клімату втричі та більше відповідатиме показникам жовтня», — повідомляє Постригань.

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Метеорологічна карта / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Українська синоптикиня Наталка Діденко попереджає, 13 листопада, в Україні посилиться вітер — пориви сягатимуть штормових 15–22 м/с. Через атмосферні фронти переважатиме волога погода з дощами, а в західних областях місцями можливий мокрий сніг.

Попри негоду, в країні суттєво потеплішає: вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+15 градусів, а на півдні — до +14…+19. Прохолодніше залишиться лише на заході, де очікується +4…+8 градусів тепла.

У Києві завтра також буде вітряно (ймовірні пориви 15–20 м/с) і дощитиме, проте повітря в столиці прогріється до +12. За словами Діденко, цими вихідними 14–15 листопада, температура знизиться, і погода повернеться до звичних для цього місяця показників.

За даними Українського гідрометцентру, 13 листопада активний атмосферний фронт спричинить в Україні складну синоптичну ситуацію та дуже різноманітну погоду.

«Перед фронтом з південних напрямків виноситиметься дуже тепле повітря і тиск інтенсивно падатиме, вдень за фронтом у західні області надходитиме холодне, тому тиск зростатиме. Різні за властивостями повітряні маси спричинятимуть великий контраст температури, поривчастий вітер й дощі різної інтенсивності», — повідомляють синоптики.

Загалом по країні буде хмарно, в західних областях пройдуть помірні дощі. У південних та більшості центральних областей вночі та вранці зберігатиметься туман. Вітер дутиме переважно південно-східний, та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +3 до +8 градусів тепла, у південній частині очікується від +7 до +12 градусів вище нуля.

Вдень повітря прогріється до +9…+14 градусів тепла, у південній частині та більшості центральних областей буде дещо тепліше — до +15…+20 градусів вище нуля, на крайньому заході країни очікується +3…+8 градусів тепла (в Карпатах буде зниження температури до 0-3 градусів морозу).

Погода в Україні 13 листопада / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 13 листопада / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпеку в Україні 13 листопада

У п’ятницю, 13 листопада, вночі та вранці південні й більшість центральних областей накриє туман із видимістю 200–500 метрів — через це оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності, інформують в Українському гідрометцентрі.

Водночас на заході країни погода суттєво зіпсується: на Прикарпатті пройдуть значні, а на Закарпатті та в Карпатах — сильні дощі, які вдень перейдуть у сніг. Прогнозують ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледицю на дорогах та пориви вітру 15–20 м/с. У високогір’ї Карпат здіймуться хуртовини, а вітер посилиться до 25–30 м/с, що відповідає другому, помаранчевому, рівню небезпечності.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — попереджають метеорологи.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 13 листопада / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 13 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 13 листопада буде хмарно та пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +9 до +14 градусів вище нуля. У Києві вночі очікується від +3 до +5 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +11…+13 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 13 листопада погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з південного заходу, повідомляють синоптики.

У регіоні буде хмарно, очікується значний дощ з переходом в мокрий сніг, вночі та вранці будуть сильні опади. Синоптики попереджають про слабке налипання мокрого снігу вдень, на окремих ділянках доріг буде ожеледиця.

Вітер дутиме південно-східний з переходом на західний та зі швидкістю 9-14 м/с, місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с, вдень слабкі хуртовини. Температура повітря по області вночі становитиме від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +5 до +10 тепла.

У Львові температура повітря вночі буде від +4 до +6 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +9 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 13 листопада буде хмарно. Якщо ніч пройде без істотних опадів, то вдень синоптики прогнозують невеликий, місцями помірний дощ.

Вітер дутиме південний, вдень південно-західний та зі швидкістю 9-14 м/с, вранці та вдень ймовірні пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі по області буде від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса тепла.

Синоптики попереджають, що на автошляхах області вночі та вранці туман, видимість становитиме 200-500 м.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів вище нуля.

Погода в Харкові

На Харківщині у п’ятницю, 13 листопада, буде хмарна погода та пройде невеликий дощ. Вітер дутиме південно-східний, вночі зі швидкістю 5-10 м/с, а вдень із швидкістю 7-12 м/с, місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +9 до +14 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме +2…+4 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +13 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 13 листопада буде хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці зберігатиметься туман.

Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

  • вночі від +4 до +9 градусів тепла;

  • вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів коливатимуться:

  • вночі від +4 до +6 градусів тепла;

  • вдень від +14 до +16 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якою буде зима 2026-2027 років в Україні.

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