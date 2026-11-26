Синоптики попереджають про снігопади

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У п’ятницю, 27 листопада, погода в Україні буде контрастною через вплив потужного скандинавського антициклону та вологого атмосферного фронту з півдня. Поки в північних та східних областях істотних опадів не передбачається, захід та південь накриють снігопади й дощі, а в чотирьох західних регіонах оголошено жовтий рівень небезпечності через сильний сніг.

Детальний прогноз погоди від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТCН.ua.

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Погода в Україні

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 27 листопада погоду в країні формуватимуть два погодоутворюючі процеси.

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«У більшості областей тиск продовжуватиме стрімко зростати й формуватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з центром над півднем Скандинавії. В передній його частині з північними та північно-східними потоками надходитиме холодне повітря. Поряд з цим, з півдня на погоду впливатиме атмосферний фронт, пов’язаний з циклонічністю над Італією і дещо тепліше вологе повітря», — зазначають синоптики.

Загалом по країні буде хмарно з проясненнями, також крім північної та північно-східної частин, випаде помірний сніг, мокрий сніг. На Закарпатті й півдні країни очікується сніг з дощем, місцями ймовірне налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, на Прикарпатті значний сніг.

Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -6 градусів морозу, вдень очікується від -3 морозу до +3 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни впродовж доби стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +8 градусів тепла.

Погода в Україні 27 листопада / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають: вдень 27 та вночі 28 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях йтиме значний сніг, приріст снігового покриву становитиме 8-20 см. На дорогах буде ожеледиця, тому у цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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Погода у Києві

У п’ятницю, 27 листопада по території Київщини та міста Києва буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі очікується від -1 до -6 градусів морозу, вдень буде від -2 морозу до +3 градусів тепла. У Києві вночі прогнозується близько -1…-3 градусів морозу, вдень буде близько 0.

Погода у Львові

На Львіщині 27 листопада погоду визначатиме малоградієнте поле підвищеного атмосферного тиску, повідомляють синоптики.

У регіоні буде хмарно, йтиме мокрий сніг та сніг, вночі місцями значний. Очікується налипання мокрого снігу, вночі подекуди слабка ожеледь. На дорогах буде ожеледиця. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с, також ймовірні слабкі хуртовини. Температура повітря по області впродовж доби коливатиметься в межах від 0 до -5 градусів морозу.

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У Львові температура повітря впродовж доби становитиме -1…-3 градуси морозу.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 27 листопада буде хмарно, часом йтиме невеликий сніг. На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від 0 до -5;

вдень від -2 до +3.

У місті Дніпро очікується:

вночі від -1 до -3;

вдень від -1 до +1.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 27 листопада буде хмарно, йтиме помірний дощ. На півночі випаде мокрий сніг, вночі значний, можливе налипання мокрого снігу, ожеледь.

Вітер дутиме східний та зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря по області вночі та вдень коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, на півночі буде близько 0. В Одесі температура вночі та вдень коливатиметься від +7 до +9 тепла.

На автошляхах області місцями видимість під час опадів становитиме 1-2 км, на півночі буде ожеледиця.

Погода в Харкові

На Харківщині 27 листопада буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер дутиме північний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -2 до -7 градусів морозу, вдень очікується від +1 тепла до +4 градусів морозу. У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах від -3 до -5 градусів морозу, вдень очікується від 0 до -2 градусів морозу.

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