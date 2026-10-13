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На Україну сунуть сильні заморозки: де та коли опуститься температура
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в низці областей країни.
В Україні очікуються сильні заморозки. У низці областей оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, Україну накриють нічні заморозки. В низці областей 14 і 15 жовтня температура на поверхні ґрунту опуститься до 0–3°. Через небезпечне похолодання оголошено жовтий рівень небезпечності.
«Вночі 14 жовтня у західних, Вінницькій і Житомирській областях, 15 жовтня — у північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту заморозки», — повідомили вони.
Погода 14 жовтня — прогноз
За даними синоптиків, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі опади прогнозують на Лівобережжі, Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Черкащині. Вдень дощитиме на північному сході країни. На Сумщині, Харківщині й Полтавщині протягом доби очікуються значні дощі, місцями — грози. На решті території істотних опадів не передбачається.
У західних областях, на Житомирщині та Вінниччині вночі температура становитиме 1–6° тепла. Вдень повітря прогріється до 9–14°.
На решті території вночі очікується 5–10° тепла, вдень температура підніметься до 11–16°. На сході та південному сході країни вночі стовпчики термометрів покажуть +9–14°, а вдень — +17–22°.
Як повідомлялося, до Європи повертається «літо» — 13-17 жовтня очікується пізня хвиля спеки. Зокрема, в Іспанії та Португалії повітря може прогрітися до +33°. Втім, в Україні повернення літнього тепла не прогнозують. В Укргідрометцентрі також прогнозують, що прохолодна погода збережеться щонайменше до 17 жовтня.