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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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3795
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3 хв

На Україну сунуть сильні заморозки і негода: синоптики назвали міста, які зачепить першими (мапа)

Синоптики попереджають про наближення нового південного вихору, який принесе до України штормові пориви вітру та суттєві заморозки.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Заморозки / фото ілюстративне

Заморозки / Фото ілюстративне / © pixabay.com

У четвер, 15 жовтня, в Україні утримуватиметься мінлива погода з дощами в окремих регіонах і нічними заморозками. Синоптики попереджають про прохолодне повітря, сильний вітер та перші суттєві зниження температури на ґрунті.

Детальний прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Якою буде погода в Україні 15 жовтня

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що дані провідних метеоцентрів вказують на те, що зараз від Фінляндії до Кіпру простягнулася висотна улоговина з двома циклонними центрами всередині.

«Для України це означає, що до кінця тижня збережеться адвекція прохолоднішого повітря і сприятливі умови для розвитку циклонів. На наступний південний вихор із порцією осінніх дощів чекаємо вже напередодні вихідних», — попереджає він.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Українського гідрометцентру, 15 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями.

«Невеликий, на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській і Миколаївській областях — без опадів», — повідомляють синоптики.

Вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі по країні коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, на півдні та сході країни очікується від +7 до +12 градусів. Вдень повітря прогріється до +10…+15, на крайньому сході країни очікується до +19 градусів вище нуля.

Погода в Україні 15 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 15 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що 15 жовтня у північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту будуть заморозки до -3 градусів. У зв’язку з цим у цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про заморозки в низці областей України 15 жовтня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про заморозки в низці областей України 15 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 15 жовтня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, на поверхні ґрунту будуть заморозки до -3 нижче нуля. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +10 до +15 градусів.

У Києві вночі очікується від +4 до +6 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +11…+13 вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 15 жовтня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з північного заходу. В регіоні буде хмарно з проясненнями, місцями йтиме дощ, вдень у горах — ще й з мокрим снігом.

Також синоптики попереджають, що вдень місцями ймовірні грози. Вітер буде північно-західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, вдень подекуди пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +8 до +13 градусів.

У Львові температура вночі коливатиметься від +4 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +9 до +11 вище нуля.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у Дніпрі 15 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду з дощами. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області становитиме вночі від +6 до +11 градусів тепла, вдень — від +10 до +15.

У Дніпрі очікується вночі від +7 до +9 тепла, вдень — від +10 до +12 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та в Одесі 15 жовтня буде хмарно з проясненнями, істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер буде північний і дутиме зі швидкістю 9–14 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься у межах від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +17.

Погода в Харкові

На Харківщині 15 жовтня буде хмарна погода з дощами. Якщо вранці опади будуть невеликі, то вдень місцями варто очікувати значні. Також синоптики попереджають про туман, який зберігатиметься вночі та вранці.

Вітер буде північної чверті зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +14 градусів вище нуля.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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