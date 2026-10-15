На Україну сунуть циклони та перший сніг: синоптики попередили, які міста зачепить і дати (мапа)

Осінь / погода / © pexels.com

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У п’ятницю, 16 жовтня, в Україні утримається похмура та вогка осіння погода з дощами більшістю областей. Детальний прогноз погоди — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що погоду в країні продовжуватиме визначати масштабна циклонічна зона, що простяглася від Туреччини аж до українських кордонів. За його словами, упродовж найближчих днів цей атмосферний коридор беззупинно постачатиме нові вологі вихори, тому мешканцям регіону слід готуватися до вогкої, похмурої погоди.

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У п’ятницю, 16 жовтня, очікується прихід чергового циклону. Він принесе з собою опади різної сили, причому рясні зливи охоплять Лівобережжя. Постригань повідомляє, що на Черкащині очікується помірний дощ, який місцями переходитиме в сильний. Нічні показники термометрів коливатимуться від +4 до +9 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +9…+14 градусів.

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У суботу, 17 жовтня, дощі дещо вщухнуть, оскільки наступний атмосферний фронт із боку Чорного моря лише готуватиметься до виходу. Разом із тим місцями можливе утворення густих туманів. Температура повітря трохи підвищиться й становитиме +6…+11 градусів уночі та +11…+16 градусів удень.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в Україні 16 жовтня буде хмарно та з дощами, подекуди ймовірний мокрий сніг.



«16 жовтня особливу увагу синоптиків знову привертатиме циклонічність на півдні, центр якої тепер знаходитиметься над Азовським морем. Своїм впливом вона охоплюватиме більшість областей, проте відчутнішим він буде на Лівобережжі, особливо вночі, лише на північний захід країни поширюватиметься виступ високого тиску з півночі. Захмарене небо вночі захищатиме повітря від сильнішого охолодження, вдень розраховуємо на помірне тепло (найтепліше на сході та південному сході країни)», — зазначають в гідрометцентрі.

Як прогнозують синоптики, помірні, вночі на Лівобережжі місцями пройдуть значні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом. Вдень у більшості південних областей опадів не передбачається. Вітер дутиме переважно північний, на сході країни східний, та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +8 до +13 градусів вище нуля. На Лівобережжі вночі очікується від +7 до +12 градусів вище нуля, вдень повітря прогріється до +13…+18 градусів тепла. В Карпатах вночі буде близько 0, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +1 до +6 градусів тепла.

Погода в Україні 16 жовтня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про стихійні гідрологічні явища: з 16 по 30 жовтня на більшості річок Заходу України, зокрема в басейнах Дністра, Сяну, Західного Бугу, Прип’яті та Тиси, очікується падіння рівня води до рекордних мінімумів.

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На багатьох ділянках спостерігатиметься критичне маловоддя, заростання русел, а на окремих малих річках можливе повне припинення стоку.

Тому, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Закарпатських областях синоптики оголосили третій, коричневий рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про про стихійні гідрологічні явища у низці областей України / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 16 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду із дощами. Зокрема, у Києві вночі буде невеликий, а вдень помірний дощ. Вітер дутиме північний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +8 до +13 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +13 градусів вище нуля.

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Погода у Львові

На Львівщині 16 жовтня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з північного сходу. Синоптики прогнозують упродовж дня хмарність із проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, а вдень істотних опадів не передбачається.

Також вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер дутиме північний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +2 до +7 градусів тепла, вдень очікується від +9 до +14 градусів тепла.

У Львові температура вночі становитиме від +4 до +6 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 16 жовтня очікується хмарна погода із дощами, місцями значними. Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +6 до +11;

вдень від +13 до +18.

У Дніпрі температура повітря становитиме:

вночі від +9 до +11 градусів тепла;

вдень від +15 до +17 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 16 жовтня буде мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер дутиме північний та зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів вище нуля.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від + 6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +14 градусів вище нуля.

Погода у Харкові

На Харківщині 16 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду та з дощами, місцями значний. Вітер дутиме східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +19 градусів тепла. У Харкові температура повітря вночі становитиме від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +17 градусів тепла.

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