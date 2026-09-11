На Україну вкупі з різким похолоданням суне небезпека: синоптики назвали дати і міста, які “накриє” (мапа)

Фото ілюстративне / © ТСН

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Цими вихідними в Україні очікується дощова погода зі значним зниженням температури. Детальний прогноз від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує, у суботу, 12 вересня, мінливу погоду. За його словами, із Балкан у напрямку України рухатиметься локальний циклон із системою атмосферних фронтів.

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«Черкащина опиниться в зоні нестійкої погоди: збільшиться хмарність, випадатимуть дощі різної інтенсивності, місцями можливі грози. Температура повітря вночі 10-15º, вдень 20-25º», — повідомляє метеоролог.

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За його словами, від 13 по 15 вересня суттєвих опадів чекати не варто, оскільки антициклон блокуватиме дощові хмари. У регіоні трохи похолодає: вдень стовпчики термометрів показуватимуть комфортні +18…+23 градуси тепла, а вночі залишаться в межах +10…+15 градусів вище нуля.

За даними Українського гідрометцентру, 12 вересня в Україні очікується мінлива погода, а в низці областей оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності через сильні зливи.

Синоптики попереджають про сильні зливи у низці областей України / © Укргідрометцентр

У західних, північних, Вінницькій та більшості центральних областей буде хмарно і проясненнями: тут пройдуть помірні, а місцями й значні дощі з грозами. Зокрема, вночі значних опадів слід чекати на Львівщині, Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Житомирщині та Вінниччині, а вдень зливи перемістяться до Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Синоптики попереджають, що негода може ускладнити рух транспорту й роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.

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Нічна температура в цих регіонах становитиме +10…+15 градусів тепла, а вдень на заході та півночі буде +15…+20 градусів тепла, у центральних областях — до +24 градусів тепла.

На решті території України втримається мінлива хмарність без опадів. Тут буде значно тепліше: від +13 до +18 градусів тепла вночі та до +25…+30 градусів тепла вдень. Вітер по всій країні очікується переважно північно-східний, помірний, який дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 12 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 12 вересня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Водночас жителів регіону попереджають про значні дощі, які очікуються вранці та вдень. В області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про негоду на Київщині 12 вересня / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +20 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень буде від +16 до +18 градусів вище нуля.

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Погода у Львові

На Львівщині 12 вересня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклонічної депресії над Балканами. У регіоні буде хмарно, вночі пройдуть дощі, місцями значні. Вдень також ймовірні невеликі опади.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура впродовж доби по області коливатиметься в межах +11…+16 градусів тепла.

У Львові стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 12 вересня буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +11 до +16 градусів тепла;

вдень від +24 до +29 градусів тепла.

У місті Дніпро температура повітря коливатиметься в межах:

вночі від +14 до +16 градусів тепла;

вдень від +26 до +28 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 12 вересня буде мінлива хмарність. Вночі синоптики істотних опадів не передбачають, проте вдень місцями ймовірний невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер буде східної чверті та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +10 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 12 вересня буде хмарно із проясненнями. Вдень на півночі пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами.

Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман, видимість становитиме 200-500 м. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів тепла. Температура морської води становитиме +21…+22 градуси тепла.

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