На Україну йде спека: ДСНС попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У більшості областей України найближчими днями посилиться рівень пожежної небезпеки.
Від завтра, 4 серпня, в Україні починається спека та високий пожежонебезпечний період.
Про це попереджає ДСНС.
"У більшості областей встановлюється пожежонебезпечний період", - кажуть надзвичайники.
Так, Укргідрометцентр повідомляє, що надзвичайний рівень буде:
- 4-6 серпня у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Донецькій областях;
- 5-6 серпня додадуться Івано-Франківська та Вінницька області;
- 6 серпня посилиться також у Сумській, Кіровоградській і Харківській областях.
"Нагадуємо: за таких умов відвідування лісових масивів заборонено! Дотримуйтеся правил пожежної безпеки! Не провокуйте своїми діями загоряння на відкритих територіях!" - закликають у ДСНС.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що у п'ятницю, 4 серпня, в Україні посилиться спека. Місцями температура підніметься до +34°. На заході буде свіжіше через дощову погоду.