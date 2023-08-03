На Україну йде спека: ДСНС попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Від завтра, 4 серпня, в Україні починається спека та високий пожежонебезпечний період.

Про це попереджає ДСНС.

"У більшості областей встановлюється пожежонебезпечний період", - кажуть надзвичайники.

Так, Укргідрометцентр повідомляє, що надзвичайний рівень буде:

4-6 серпня у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Донецькій областях;

5-6 серпня додадуться Івано-Франківська та Вінницька області;

6 серпня посилиться також у Сумській, Кіровоградській і Харківській областях.

"Нагадуємо: за таких умов відвідування лісових масивів заборонено! Дотримуйтеся правил пожежної безпеки! Не провокуйте своїми діями загоряння на відкритих територіях!" - закликають у ДСНС.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що у п'ятницю, 4 серпня, в Україні посилиться спека. Місцями температура підніметься до +34°. На заході буде свіжіше через дощову погоду.

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