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На Україну йде спека: ДСНС попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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На Україну йде спека: ДСНС попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На Україну йде спека: ДСНС попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Фото: Associated Press

У більшості областей України найближчими днями посилиться рівень пожежної небезпеки.

Від завтра, 4 серпня, в Україні починається спека та високий пожежонебезпечний період.

Про це попереджає ДСНС.

"У більшості областей встановлюється пожежонебезпечний період", - кажуть надзвичайники.

Так, Укргідрометцентр повідомляє, що надзвичайний рівень буде:

  • 4-6 серпня у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Донецькій областях;
  • 5-6 серпня додадуться Івано-Франківська та Вінницька області;
  • 6 серпня посилиться також у Сумській, Кіровоградській і Харківській областях.

"Нагадуємо: за таких умов відвідування лісових масивів заборонено! Дотримуйтеся правил пожежної безпеки! Не провокуйте своїми діями загоряння на відкритих територіях!" - закликають у ДСНС.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що у п'ятницю, 4 серпня, в Україні посилиться спека. Місцями температура підніметься до +34°. На заході буде свіжіше через дощову погоду.

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Дата публікації
Перегляди
395
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